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حسين المهدي يحتفل بزفافه بحضور النجوم.. ورسالة مؤثرة من داوود حسين
حسين المهدي يحتفل بزفافه بحضور النجوم.. ورسالة مؤثرة من داوود حسين
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حسين المهدي يحتفل بزفافه بحضور النجوم.. ورسالة مؤثرة من داوود حسين

فن

2025-06-23 | 06:29
حسين المهدي يحتفل بزفافه بحضور النجوم.. ورسالة مؤثرة من داوود حسين
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Aljadeed
حسين المهدي يحتفل بزفافه بحضور النجوم.. ورسالة مؤثرة من داوود حسين

احتفل الفنان الكويتي حسين المهدي بزفافه إلى شابة من خارج الوسط الفني بحضور عدد من النجوم، وذلك بعد عقد قرانه في منزله قبل أيام.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصوّرة عفوية من الحفل، وانهالت عليه تعليقات التهاني والتبريكات.

وارتدى الفنان الكويتي لباس بلده التقليدي، وبدا في غاية السعادة بين زملائه وأصدقائه الذين حرصوا على التواجد وخلق أجواء مميزة، معبّرين عن محبّتهم الكبيره له. وأظهرت فيديوهات متداولة رقص المهدي مع أصدقائه على أنغام الموسيقى الخليجية، وكانت الأجواء مليئة بالمرح والحماسة.

وحضر الحفل البسيط عدد من نجوم الفن والإعلام في الخليج، بينهم: داوود حسين، طارق العلي، منصور البلوشي، ناصر الدوسري، شهاب جوهر، إلى جانب عدد من الأصدقاء والمقرّبين من حسين المهدي.

وحرص الفنان داوود حسين على تهنئة النجم الكويتي، وكتب رسالة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "بكلّ سعادة وفخر أقول إن ابني حسين المهدي اليوم عقد قرانه، نعم فرحتي لا توصف، أشعر بشعوري عند فرحة ابني علي. وإن شاء الله سأفرح نفس الفرحة في قران ابني حسين، نَم قرير العين أخي حميد المهدي ضيفاً معززاً مكرّماً أيها الخلوق عند الباري عز وجل، فابنك حسين في عيوننا. الله يسعده. ألف ألف ألف مبروك. أزفها لروحك الطاهرة، وألف ألف ألف مبروك لابننا حسين، الله يوفقه ويرزقه الذرية الصالحة وينال بِرّها".

 

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