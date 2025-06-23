حمل شيرين بيوتي بعد اقل من شهر على زواجها من أسامة مروة ؟

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم لليوتيوبر السوري أسامة مروة واليوتيوبرالسورية شيرين بيوتي، وهما يختاران اسم ابنهما المستقبلي، وذلك بعد زواجهما.

وكان قد اختار أسامة اسم "كريستيانو" في حال أنجبا ولد صبي، وهذا ما أصاب شيرين بالصدمة.