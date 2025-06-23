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حمل شيرين بيوتي بعد اقل من شهر على زواجها من أسامة مروة ؟
حمل شيرين بيوتي بعد اقل من شهر على زواجها من أسامة مروة ؟
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حمل شيرين بيوتي بعد اقل من شهر على زواجها من أسامة مروة ؟

فن

2025-06-23 | 12:29
حمل شيرين بيوتي بعد اقل من شهر على زواجها من أسامة مروة ؟
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Aljadeed
حمل شيرين بيوتي بعد اقل من شهر على زواجها من أسامة مروة ؟

تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لـ شيرين بيوتي واسامة مروة، يتحدثان فيه عن اسم مولودهما القادم.

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم لليوتيوبر السوري أسامة مروة واليوتيوبرالسورية شيرين بيوتي، وهما يختاران اسم ابنهما المستقبلي، وذلك بعد زواجهما.

وكان قد اختار أسامة اسم "كريستيانو" في حال أنجبا ولد صبي، وهذا ما أصاب شيرين بالصدمة.

 

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