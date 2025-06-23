حمل شيرين بيوتي بعد اقل من شهر على زواجها من أسامة مروة ؟

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم لليوتيوبر السوري أسامة مروة واليوتيوبرالسورية شيرين بيوتي، وهما يختاران اسم ابنهما المستقبلي، وذلك بعد زواجهما.
وكان قد اختار أسامة اسم "كريستيانو" في حال أنجبا ولد صبي، وهذا ما أصاب شيرين بالصدمة.
View this post on Instagram
A post shared by همس 🇩🇿 (@anov.iia)
A post shared by همس 🇩🇿 (@anov.iia)
كشفت الفنانة المصرية جوري بكر عن تصالحها مع طليقها والد ابنها، بعد الخلافات التي حدثت بينهما خلال الفترة الماضية ووصلت الى أقسام الشرطة وأبواب المحاكم، وقرر الطرفان التنازل عن كل القضايا القائمة بينهما.
أصدرت النيابة العامة في الكويت قرارًا بإخلاء سبيل شجون الهاجري، وأوضح المحامي جراح مبارك الواوان لـ ET بالعربي أنه تم اللإفراج عن موكلته شجون بكفالة مالية قدرها 200 دينار على أن يتم وضعها تحت الإشراف الطبي في هذه المرحلة، وذلك بعد أيام من توقيفها في قضية تتعلق بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي.
خبر حزين اجتاح منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القلية الماضية بوفاة والد الممثل السوري رامي احمر.