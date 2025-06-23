الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جوري بكر تكشف تطورات خلافاتها مع والد ابنها
جوري بكر تكشف تطورات خلافاتها مع والد ابنها
A-
A+

جوري بكر تكشف تطورات خلافاتها مع والد ابنها

فن

2025-06-23 | 12:31
جوري بكر تكشف تطورات خلافاتها مع والد ابنها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
جوري بكر تكشف تطورات خلافاتها مع والد ابنها

كشفت الفنانة المصرية جوري بكر عن تصالحها مع طليقها والد ابنها، بعد الخلافات التي حدثت بينهما خلال الفترة الماضية ووصلت الى أقسام الشرطة وأبواب المحاكم، وقرر الطرفان التنازل عن كل القضايا القائمة بينهما.

وأصدر مكتب محامي جوري بكر، بياناً كشف فيه عن تفاصيل الصلح، والذي نص على: "المستشار محمد محمود جادو، المحامي بالنقض والمستشار القانوني للفنانة جوري بكر، أكد أنه خلال سفر الفنانة جوري لقضاء عطلتها رفقة طفلها في الساحل الشمالي، جمعتها الصدفة، في حضور عدد من الصديقات، بطليقها رامي زيان، والذي اتضح أنه عاد الى البلاد في زيارة قصيرة".

وأضاف البيان: "وهرع طفلها الى أبيه حين رآه، مما أدى الى تبادل الحديث والعتاب بينها وبين زيان بشأن خلاف سابق بينهما أدى الى أمور لا داعي للحديث عنها من جديد، واتفقا على أن يُحسن الأب رعاية ابنه خلال اصطحابه له، وقررت الفنانة أنها سوف تتصالح مع طليقها وتتنازل عن حقها، وآثرت مصلحة طفلها على أي أمر آخر، إذ إنها حريصة كل الحرص على أن يتربّى في بيئة نفسية سوية، فلا ذنب له في ما حدث بسبب انفصال والديه، ويجب أن تكون العلاقة بين جوري ورامي جيدة وخالية من المشاكل حفاظاً على الطفل".

واختُتم البيان بالقول: "من ثم قررت الفنانة جوري بكر الذهاب الى النيابة العامة والتصالح مع طليقها والتنازل عن بلاغها السابق والذي لا يزال التحقيق فيه جارياً أمام نيابة أكتوبر أول، وأكدت الفنانة أن لا صحة لما تم نشره عن وجود نزاعات متعلقة بالحضانة أو خلافات أسرية أخرى، إذ إنها لم تُقدِم على إقامة دعاوى أسرية، كما أنه لم يصلها أي إعلانات قضائية بهذا الخصوص، وأن كل الأخبار المتداولة بشأن ذلك عارية تماماً عن الصحة وبعيدة كل البعد عن المعايير المهنية للصحافة المصرية العريقة، وأبدت رغبتها في طيّ هذه الصفحة وعدم الإدلاء بأي تصريحات بهذا الخصوص مستقبلاً".

اقرأ ايضا في فن

حمل شيرين بيوتي بعد اقل من شهر على زواجها من أسامة مروة ؟
12:29

حمل شيرين بيوتي بعد اقل من شهر على زواجها من أسامة مروة ؟

تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لـ شيرين بيوتي واسامة مروة، يتحدثان فيه عن اسم مولودهما القادم.

12:29

حمل شيرين بيوتي بعد اقل من شهر على زواجها من أسامة مروة ؟

تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لـ شيرين بيوتي واسامة مروة، يتحدثان فيه عن اسم مولودهما القادم.

اليكم شروط اخلاء سبيل شجون الهاجري بعد القبض عليها بتهمة تعاطي الممنوعات
07:44

اليكم شروط اخلاء سبيل شجون الهاجري بعد القبض عليها بتهمة تعاطي الممنوعات

أصدرت النيابة العامة في الكويت قرارًا بإخلاء سبيل شجون الهاجري، وأوضح المحامي جراح مبارك الواوان لـ ET بالعربي أنه تم اللإفراج عن موكلته شجون بكفالة مالية قدرها 200 دينار على أن يتم وضعها تحت الإشراف الطبي في هذه المرحلة، وذلك بعد أيام من توقيفها في قضية تتعلق بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي.

07:44

اليكم شروط اخلاء سبيل شجون الهاجري بعد القبض عليها بتهمة تعاطي الممنوعات

أصدرت النيابة العامة في الكويت قرارًا بإخلاء سبيل شجون الهاجري، وأوضح المحامي جراح مبارك الواوان لـ ET بالعربي أنه تم اللإفراج عن موكلته شجون بكفالة مالية قدرها 200 دينار على أن يتم وضعها تحت الإشراف الطبي في هذه المرحلة، وذلك بعد أيام من توقيفها في قضية تتعلق بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي.

وفاة والد الممثل السوري رامي احمر .. نعاه بكلمات مبكية
07:04

وفاة والد الممثل السوري رامي احمر .. نعاه بكلمات مبكية

خبر حزين اجتاح منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القلية الماضية بوفاة والد الممثل السوري رامي احمر.

07:04

وفاة والد الممثل السوري رامي احمر .. نعاه بكلمات مبكية

خبر حزين اجتاح منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القلية الماضية بوفاة والد الممثل السوري رامي احمر.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025