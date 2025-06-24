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وفاة الفنانة اللبنانية ميشكا صاحبة أغنية &quot; لما بمشي عالرصيف &quot;
وفاة الفنانة اللبنانية ميشكا صاحبة أغنية " لما بمشي عالرصيف "
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وفاة الفنانة اللبنانية ميشكا صاحبة أغنية " لما بمشي عالرصيف "

فن

2025-06-24 | 05:02
وفاة الفنانة اللبنانية ميشكا صاحبة أغنية " لما بمشي عالرصيف "
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Aljadeed
وفاة الفنانة اللبنانية ميشكا صاحبة أغنية " لما بمشي عالرصيف "

خبر وفاة الفنانة ميشكا دون الإفصاح عن الأسباب أحزن جيل كامل أحبها وردد أغنيتها الشعبية الشهيرة "لما بمشي عالرصيف" التي أدتها في فيلم «آخر الصّيف» للأخوين مروان وغدي الرحباني وتم تصويره في سوق الزلقا التجاري الى جانب الإعلانات التجارية التي أدت أغانيها وأشهرها شو بطاريتك رايوفاك.

إسم ميشكا الحقيقي ميشال ملاط وقد إبتعدت عن الوسط الفني وأقامت في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة. إكتشف موهبة ميشكا مروان وغدي الرحباني وكانت تجمعها معهم ومع زياد صداقة وهم شجعوها على المشاركة في الفيلم. قدمت ميشكا أيضاً إعلانات تجارية منها شو بطاريتك رايوفاك. خبر الوفاة تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي دون ذكر الأسباب.

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