وفاة الفنانة اللبنانية ميشكا صاحبة أغنية " لما بمشي عالرصيف "

خبر وفاة الفنانة ميشكا دون الإفصاح عن الأسباب أحزن جيل كامل أحبها وردد أغنيتها الشعبية الشهيرة "لما بمشي عالرصيف" التي أدتها في فيلم «آخر الصّيف» للأخوين مروان وغدي الرحباني وتم تصويره في سوق الزلقا التجاري الى جانب الإعلانات التجارية التي أدت أغانيها وأشهرها شو بطاريتك رايوفاك.