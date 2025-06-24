الموت يفجع الفنان تامر عبدالمنعم بوفاة والده

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو، عن وفاة والده الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وذلك عبر منشور مؤثر على صفحته الرسمية بـ" فيسبوك".

نعى الفنان تامر عبد المنعم والده بكلماتٍ موجزة حملت كثيرًا من الحزن والأسى، إذ كتب من خلال منشوره: "مات أبي. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وسوف تُقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم. إنا لله وإنا إليه راجعون."

وقد تفاعل عدد كبير من محبي الفنان وأصدقائه مع المنشور، معربين عن بالغ حزنهم ومواساتهم له في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، ومن بين هؤلاء الكاتب الصحفي خالد صلاح الذي حرص على تقديم واجب النعي للفنان تامر عبد المنعم، إذ كتب قائلاً: " خالص العزاء للأخ والصديق الغالي تامر عبد المنعم في وفاة المغفور له بإذن الله القامة الكبيرة والوالد العزيز الأستاذ الكبير محمد عبد المنعم، نسأل الله له الرحمة والمغفرة".