النجوم يدينون الاعتداء الإيراني على قطر: نبضها من نبضنا

بعد إطلاق صواريخ باتجاه قاعدة العديد في قطر، سارع عدد من النجوم إلى التعبير عن تضامنهم الكامل مع دولة قطر ودول الخليج، عبر منشورات مؤثرة حملت دعوات صادقة لأمن واستقرار المنطقة.



وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع هذا الحدث الاستثنائي، اذ نشر الفنان الاماراتي حسين الجسمي تغريدة قال فيها: "قطر في القلب والروح، نبضُها من نبضنا، وعزّها من عزّنا، وكلنا دونها ودون كل شبرٍ في الخليج، بأرواحنا".

من جهتها، الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي نشرت عبر خاصية الستوري على حسابها في انستغرام، دعاءً مؤثرًا جاء فيه: "اللهم أشغل من أراد بهم سوءاً في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه. اللهم استودعناك أمن خليجنا العربي يا من لا تضيع ودائعه".

بدورها، الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، قالت في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "اللهم احفظ إخواننا وأهلنا في قطر وسائر بلاد العرب، وامنحهم الأمن والأمان، وأدم عليهم و علينا نعمة الاستقرار ووحدة الصف".

ثم نشرت في تغريدة أخرى صورة تظهر اعلام دول الخليج، وارفقتها بالتعليق التالي: "يا رب.. خليجنا واحد".

الى ذلك، نشرت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها على منصة "اكس"، صورة لاعلام دول الخليج، وارفقتها بالتعليق التالي: "اللهم احمي بلداننا في الخليج واحمي اهلنا وناسنا هناك .. والطف بينا و تعدي هذه الايام الصعبة على خير يا رب".





