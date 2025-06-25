اول ظهور لـ وائل كفوري وزوجته شانا عبود بعد اخبار انتظارهما لطفلهما الاول
عاد اسم الفنان اللبناني وائل كفوري ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو جديد ظهر فيه برفقة زوجته شانا عبود لأول مرة بعد تداول خبر زواجهما وحمل شانا من وائل بطفلهما الأول.
وفي التفاصيل، نشرت صفحة شربليتا المهتمة بأخبار النجوم والمشاهير، مقطع فيديو يظهر وائل كفوري وهو يغني في احدى الحفلات الخاصة، وزوجته شانا عبود الى جانبه وعلامات الحمل ظاهرة بوضوح عليها.
وارفقت شربليتا الفيديو بالتعليق التالي: "بعد ان كنت الاولى بالكشف حصرياً عن خبر زواج وائل كفوري من شانا عبود وهما ينتظران مولودتهما الاولى من زواجه الثاني.. تسريب فيديو يؤكد حمل شانا".
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، وانهالت تعليقات المتابعين الذين عبروا لـ وائل عن حبهم الكبير.