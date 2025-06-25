اول ظهور لـ وائل كفوري وزوجته شانا عبود بعد اخبار انتظارهما لطفلهما الاول

عاد اسم الفنان اللبناني وائل كفوري ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو جديد ظهر فيه برفقة زوجته شانا عبود لأول مرة بعد تداول خبر زواجهما وحمل شانا من وائل بطفلهما الأول.

