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نوار بلبل بأقوى هجوم على سلاف فواخرجي وباسم ياخور بسبب بشار الأسد
نوار بلبل بأقوى هجوم على سلاف فواخرجي وباسم ياخور بسبب بشار الأسد
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نوار بلبل بأقوى هجوم على سلاف فواخرجي وباسم ياخور بسبب بشار الأسد

فن

2025-06-25 | 07:06
نوار بلبل بأقوى هجوم على سلاف فواخرجي وباسم ياخور بسبب بشار الأسد
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Aljadeed
نوار بلبل بأقوى هجوم على سلاف فواخرجي وباسم ياخور بسبب بشار الأسد

حل الممثل السوري نوار بلبل، ضيفا مع الإعلامية الأردنية زين كرزون في برنامج "كيد النساء" على شاشة تلفزيون لنا، حيث اطلق العديد من التصريحات المثيرة للجدل عن سوريا والنجوم السوريين.

وفي هجوم حاد وعالي السقف، توجه الفنان السوري بالشتائم على الممثلة سلاف فواخرجي والممثل باسم ياخور، بسبب ما وصفه بـ "التطبيل لـ بشار الأسد".


وفي سياق مختلف، تحدث نوار بلبل عن الرئيس السوري الحالي احمد الشرع، حيث سألته الإعلامية زين كرزون: "بأي حالة نوار بلبل بيرجع بينزل عالشارع ليعمل ثورة جديدة ضد الحكم الجديد؟"، ليرد قائلا: "وقت الحكم الجديد بيخون الشارع ودم الشهداء، ووقت اللي ما بيحقق الكرامة والعدالة للناس".
من هنا، سألت زين كرزون: "هل الشرع هو الرئيس اللي كنتوا ناطرينو؟"، فقال: "اكيد لا، بس الحقيقة هو فاجأنا كتير، ما بدي اظهر بمظهر المطبّل، بس أبو حميد فاجأنا كتير"، في إشارة الى احمد الشرع.
على الفور قالت زين: "تقول أبو حميد وليس سيادة الرئيس"، فرد: "أقول أبو حميد، فهو شخص قريب جدا من الناس، من خلال خطابه وكلامه"، لافتا الى انه لم يلتقِ به بعد، الا انه يرغب بلقائه.
وعندما سألته زين عما يريد ان يقوله لـ احمد الشرع عن لقائه، فقال: "الله حيو أبو حميد وروح الله يقويك". 
اما عن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، فقد سألت زين ضيفها نوار بلبل عما اذا كان الشعب يريد إعدامه، فرد قائلا: "انا اول واحد، اذا ما تحققت العدالة للناس وذوي الشهداء وامهات الشهداء وعائلاتهم، فهناك مشكلة"، مضيفا: "بدنا نحقق العدالة الانتقالية، والمجرم سيُحاسَب، كتّيب التقارير سيحاسب، اللي راحوا بني ادمين مو صيصان، وهؤلاء الشهداء بفضل دمهم نحن اليوم هنا وانا أتكلم بكل هذه الجرأة، وفضلهم علينا الى ابد الابدين".
وتابع نوار بلبل: "اعدام بشار الأسد هو كإعدام أي طاغية او مجرم"، مضيفا: "بشار الأسد هرب والحلو انو هرب، وحسيت كأن عم يقلن انو قديش بتعتبروني اني خسيس، طلعت اخس مما تتوقعون، قديش بتعتبروني جبان، طلعت اجبن، قديش بتعتبروني تافه، فأنا اتفه مما تتخيلون بمراحل، وهرب والله ستر انو هرب وما فاتوا عليه الثوار وقوصوه، كان صار بطل قومي، بل هو هرب وأول من خذل هي طائفته".
 

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