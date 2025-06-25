حلقة ختامية من "والله لنكيف" تتابعونها الليلة عبر "الجديد"

وضيوف الحلقة كل من جوزيف أبو فاضل، محمد فرحات وإيلي الراعي.
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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
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