حلقة ختامية من "والله لنكيف" تتابعونها الليلة عبر "الجديد"

تصدرت الفنانة القديرة عبلة كامل الترند خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها رفقة شاب نشرها الأخير عبر حسابه على "إنستغرام" وعلق كاتبا "عمتي حبيبتي"، ما دفع محبي الممثلة المخضرمة إلى التساؤل عن مدى صحة الصورة وظروف ظهورها المفاجئ.