لقطة مؤثرة لـ عالية ابنة رحمة رياض مع والدها الكسندر علوم

وفي إحدى الصور، بدا الزوجان وهما متقاربان بابتسامة دافئة، وفي صورة أخرى ظهر ألكسندر وهو يحتضن طفلته بحنان لافت، وعلّق على المنشور بكلمات مؤثرة قال فيها: "أسأل الله أن يحفظ عائلتي.. أهم شيء في الحياة هو العائلة.. كل شيء آخر هو ثانوي".الصور لاقت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين أغرقوا المنشور بالتعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بهذه اللحظات الصادقة، وتمنياتهم بدوام الحب والاستقرار للعائلة، وأن يكون عمر "عالية" مليئًا بالسعادة والبركة.