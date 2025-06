تسريحة سيلينا غوميز تثير الجدل.. ما القصة؟

نشرت نجمة مسلسل Only Murders in the Building صورة جديدة على حسابها في "إنستغرام" ظهرت فيها بقصة شعر قصيرة ومتدرجة مع مكياج ملفت تميّز بأحمر خدود وردي وأحمر شفاه بلون مرجاني، مع رسمة عيون القطة، وعلّقت "أود ذلك، لكنني سأندم على ذلك، ثم أعيد تصفيفه، لذا لن أرتدي الغرة" مؤكدة أنها لا تخطط لقص شعرها الحقيقي في الوقت الحالي.مصفف الشعر الشهير أورلاندو بيتا، الذي عمل مع نجمات أمثال جوليان مور وآن هاثاواي، هو من تولى تنفيذ هذه الإطلالة الجديدة، وشارك صورة سيلينا معلقًا: أقضي يومًا ممتعًا في اللعب مع سيلينا غوميز.فيما نشر خبير التجميل هونغ فانغو صورة أخرى بالأبيض والأسود مع تعليق: شعر جديد، من هذه؟، لتنهال التعليقات التي أشادت بجمالها، حيث كتب أحد المتابعين: "يا إلهي، إنها فاتنة!"، وعلق آخر: "لطالما بدت الغرة جميلة عليها".