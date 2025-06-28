نوال الزغبي تقلق الجمهور على صحتها.. خضعت لعملية جراحية وهذا ما كشفته

View this post on Instagram
A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)
A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)
أثارت الفنانة الإماراتية أحلام تفاعلاً واسعاً بتعليق مقتضب تركته على صورة نشرتها الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها في منصة "إكس".
تصاعدت وتيرة الخلاف بين الفنان المصري أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، طليقته وأم أولاده، في الساعات الماضية، بعد تقديم الأخيرة بلاغاً رسمياً ضده تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب والسب، في واقعة شهدتها مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
في أجواء فاخرة وأنيقة احتضنتها مدينة البندقية الإيطالية خلال اليوم الثاني من احتفالات زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز، تألقت الملكة رانيا العبدالله بإطلالة راقية خطفت الأنظار وعدسات المصورين.