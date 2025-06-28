نوال الزغبي تقلق الجمهور على صحتها.. خضعت لعملية جراحية وهذا ما كشفته

وفي التفاصيل، نشرت الفنانة المصرية بوسي، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة نوال الزغبي التي توجهت الى مصر، حيث عبرت عن سعادتها الكبيرة بها وهنأتها بالسلامة مطمئنة الجمهور على صحتها.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين تمنوا لـ نوال الزغبي الصحة والمزيد من التألق والنجومية.