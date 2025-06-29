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فيليب عرقتنجي يستذكر تفاصيل فيلمه الوثائقي مع جورج خباز وندى أبو فرحات
فيليب عرقتنجي يستذكر تفاصيل فيلمه الوثائقي مع جورج خباز وندى أبو فرحات
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فيليب عرقتنجي يستذكر تفاصيل فيلمه الوثائقي مع جورج خباز وندى أبو فرحات

فن

2025-06-29 | 12:00
فيليب عرقتنجي يستذكر تفاصيل فيلمه الوثائقي مع جورج خباز وندى أبو فرحات
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Aljadeed
فيليب عرقتنجي يستذكر تفاصيل فيلمه الوثائقي مع جورج خباز وندى أبو فرحات

في حلقة مؤثرة وخاصة من برنامج "بيت الشاعر" على قناة الجديد مع الإعلامية ميشال تويتي، يفتح المخرج والكاتب اللبناني فيليب عرقتنجي قلبه ويتحدث بصراحة عن مراحل صعبة في حياته، من معاناته خلال الحرب إلى اضطراب عسر القراءة، مروراً بتجربته في التعليم وتفاصيل علاقته بغسان تويني.

كما يكشف كواليس أفلامه وذكرياته مع جورج خباز وندى أبو فرحات في خضم حرب تموز.
شهادة إنسانية وفنية لا تفوّت، من أحد أبرز رواد السينما اللبنانية.
 تابعوا الحلقة الكاملة لمواضيع متنوّعة وجريئة.
 

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