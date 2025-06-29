فيليب عرقتنجي عن النظام التربوي في لبنان: ما عطاني مجال اني عبر عن نفسي

في حلقة مؤثرة وخاصة من برنامج "بيت الشاعر" على قناة الجديد مع الإعلامية ميشال تويتي، يفتح المخرج والكاتب اللبناني فيليب عرقتنجي قلبه ويتحدث بصراحة عن مراحل صعبة في حياته، من معاناته خلال الحرب إلى اضطراب عسر القراءة، مروراً بتجربته في التعليم وتفاصيل علاقته بغسان تويني.

