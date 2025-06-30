أول تعليق لـ هاندا ارتشيل بعد اخبار انفصالها عن خطيبها بسبب باريش اردوتش ..هل تحضر لزفافها؟

وبحسب موقع Milliyet التركي، فقد خطفت هاندا الأنظار بإطلالتها المبهرة في الحفل، إلى جانب ردها على سؤال بشأن زواجها، في ظل علاقتها المستمرة مع رجل الأعمال المعروف .

رغم تكرار شائعات الانفصال، أثبت الثنائي مرارًا أن علاقتهما لا تزال قوية، خاصة بعد ظهورهما معًا في أكثر من مناسبة، من بينها رحلة فاخرة على متن قطار “Orient Express” بين وباريس، قيل إنهما دفعا مقابلها مبلغًا ضخمًا تجاوز 6 ملايين ليرة تركية.

كما شوهد الثنائي في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في باريس، ما بدا حينها كإشارة واضحة لنفي أخبار الانفصال.

وعندما طُرح على هاندا السؤال حول رأيها بالزواج، أجابت مبتسمة: كله قسمة ونصيب.. أنا دائمًا سعيدة. وهذه الأمور إن حصلت، لماذا لا؟ تأسيس عائلة شيء جميل جدًا، وامتلاك بيت دافئ من أجمل المشاعر، وهو ما فسره الجمهور بأنه “ضوء أخضر” للزواج، وربما تمهيد لإعلان رسمي في المستقبل القريب.

وأبدى عدد كبير من محبّي دعمهم لهذه العلاقة، معتبرين أن هاندا نضجت على المستوى الشخصي، وأن فكرة تأسيس عائلة تليق بها تمامًا في هذه المرحلة من حياتها.