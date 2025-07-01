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اصالة نصري تشعل اجواء الصيف في لبنان بعد غياب 10 سنوات
اصالة نصري تشعل اجواء الصيف في لبنان بعد غياب 10 سنوات
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اصالة نصري تشعل اجواء الصيف في لبنان بعد غياب 10 سنوات

فن

2025-07-01 | 07:23
اصالة نصري تشعل اجواء الصيف في لبنان بعد غياب 10 سنوات
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Aljadeed
اصالة نصري تشعل اجواء الصيف في لبنان بعد غياب 10 سنوات

بعد غياب طويل استمر 10 سنوات، تعود النجمة الكبيرة أصالة نصري إلى لبنان في حدث فني استثنائي لا يُفوّت، حيث ستُحيي حفلة حصرية من تنظيم شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية وحصرية من قناة الجديد.

تعد أصالة جمهورها بأمسية غنية بالمشاعر، حيث ستسترجع أجمل ذكرياتها الفنية وتؤدي باقة من أشهر أغانيها التي حققت نجاحاً واسعاً على مدار مشوارها الفني، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الجديدة التي ستطرب بها الحضور.

هذا الحدث يشكل لحظة فارقة في تاريخ الفن اللبناني والعربي، ويجذب عشاق الفن الأصيل الذين ينتظرون بفارغ الصبر عودة هذه الصوت الرائع إلى المسرح.

لا تفوتوا فرصة المشاركة في هذه الأمسية الاستثنائية التي تعدكم بتجربة موسيقية لا مثيل لها، حيث تمتزج الأصالة بالإبداع والإحساس.

احجزوا بطاقاتكم الآن واستعدوا لقضاء ليلة فنية لا تُنسى مع أصالة نصري في لبنان : https://www.ticketingboxoffice.com/assala-tickets/event/22466/en

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