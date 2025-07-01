الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حسام حبيب يدافع عن طليقته شيرين عبدالوهاب بعد موجة الانتقادات
حسام حبيب يدافع عن طليقته شيرين عبدالوهاب بعد موجة الانتقادات
A-
A+

حسام حبيب يدافع عن طليقته شيرين عبدالوهاب بعد موجة الانتقادات

فن

2025-07-01 | 08:25
حسام حبيب يدافع عن طليقته شيرين عبدالوهاب بعد موجة الانتقادات
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حسام حبيب يدافع عن طليقته شيرين عبدالوهاب بعد موجة الانتقادات

أثار ظهور الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في ختام مهرجان "موازين" بالمغرب موجة من الجدل، بعدما تساءل كثيرون عن سبب إصرارها على إحياء الحفل رغم حالتها الصحية التي كان من الواضح عليها علامات التعب.

ووسط تزايد الانتقادات، خرج الفنان حسام حبيب، طليق شيرين، عن صمته مؤكداً في تصريحات متداولة أن اختارت الوقوف على المسرح احترامًا لجمهور لطالما دعمها ووقف إلى جانبها، مشيرًا إلى أنّها بذلت جهدًا كبيرًا لتكون على الموعد، رغم عدم جهوزيّتها الكاملة.
وأكد أنّها لم تفكّر في المقابل الماديّ بقدر ما فكّرت في محبّة النّاس لها، مضيفًا أنّ من يبحث عن الرّبح كان سيختار لا شمال أفريقيا بل حفلات الخليج حيث الأجور أعلى بكثير.
وطالب “حبيب” عبر “القاهرة ٢٤”، الجمهور بالنّظر إلى شيرين بعين التّعاطف والإنصاف، باعتبارها امرأة تعاني صحّيًّا لكنّها قرّرت أن تفي بوعدها وتواجه الجمهور بشجاعة، رغم الانتقادات الّتي لاحقتها بعد أدائها مقطعًا من الحفل بطريقة “بلاي باك”.
 

اقرأ ايضا في فن

استدعاء نادين الراسي الى التحقيق بتهمة العمالة مع العدو الاسرائيلي ! وهذا ما اكدته
08:23

استدعاء نادين الراسي الى التحقيق بتهمة العمالة مع العدو الاسرائيلي ! وهذا ما اكدته

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نادين الراسي محركات البحث والتريند بعد ان كشفت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية عبر مجلة الجرس انه تم استدعاء نادين الراسي من قبل وزارة العدل اللبنانية بتهمة العمالة مع العدو الاسرائيلي على اثر الفيديو الذي صورته وهي ترد باستهزاء على المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي افيخاي ادرعي.

08:23

استدعاء نادين الراسي الى التحقيق بتهمة العمالة مع العدو الاسرائيلي ! وهذا ما اكدته

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نادين الراسي محركات البحث والتريند بعد ان كشفت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية عبر مجلة الجرس انه تم استدعاء نادين الراسي من قبل وزارة العدل اللبنانية بتهمة العمالة مع العدو الاسرائيلي على اثر الفيديو الذي صورته وهي ترد باستهزاء على المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي افيخاي ادرعي.

اصالة نصري تشعل اجواء الصيف في لبنان بعد غياب 10 سنوات
07:23

اصالة نصري تشعل اجواء الصيف في لبنان بعد غياب 10 سنوات

بعد غياب طويل استمر 10 سنوات، تعود النجمة الكبيرة أصالة نصري إلى لبنان في حدث فني استثنائي لا يُفوّت، حيث ستُحيي حفلة حصرية من تنظيم شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية وحصرية من قناة الجديد.

07:23

اصالة نصري تشعل اجواء الصيف في لبنان بعد غياب 10 سنوات

بعد غياب طويل استمر 10 سنوات، تعود النجمة الكبيرة أصالة نصري إلى لبنان في حدث فني استثنائي لا يُفوّت، حيث ستُحيي حفلة حصرية من تنظيم شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية وحصرية من قناة الجديد.

تامر حسني يعود الى لبنان بحفل مميز في بيروت
06:57

تامر حسني يعود الى لبنان بحفل مميز في بيروت

يستعد النجم المصري تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم في لبنان يوم السبت 9 آب 2025، ضمن فعاليات صيفية مميزة بتنظيم من شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية و حصرية من قناة الجديد.

06:57

تامر حسني يعود الى لبنان بحفل مميز في بيروت

يستعد النجم المصري تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم في لبنان يوم السبت 9 آب 2025، ضمن فعاليات صيفية مميزة بتنظيم من شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية و حصرية من قناة الجديد.

اخترنا لك
استدعاء نادين الراسي الى التحقيق بتهمة العمالة مع العدو الاسرائيلي ! وهذا ما اكدته
08:23
اصالة نصري تشعل اجواء الصيف في لبنان بعد غياب 10 سنوات
07:23

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025