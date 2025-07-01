حسام حبيب يدافع عن طليقته شيرين عبدالوهاب بعد موجة الانتقادات

ووسط تزايد الانتقادات، خرج الفنان حسام حبيب، طليق شيرين، عن صمته مؤكداً في تصريحات متداولة أن اختارت الوقوف على المسرح احترامًا لجمهور لطالما دعمها ووقف إلى جانبها، مشيرًا إلى أنّها بذلت جهدًا كبيرًا لتكون على الموعد، رغم عدم جهوزيّتها الكاملة.وأكد أنّها لم تفكّر في المقابل الماديّ بقدر ما فكّرت في محبّة النّاس لها، مضيفًا أنّ من يبحث عن الرّبح كان سيختار لا شمال بل حفلات حيث الأجور أعلى بكثير.وطالب “حبيب” عبر “القاهرة ٢٤”، الجمهور بالنّظر إلى شيرين بعين التّعاطف والإنصاف، باعتبارها امرأة تعاني صحّيًّا لكنّها قرّرت أن تفي بوعدها وتواجه الجمهور بشجاعة، رغم الانتقادات الّتي لاحقتها بعد أدائها مقطعًا من الحفل بطريقة “بلاي باك”.