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انغام تدخل بنوبة بكاء على الهواء بسبب شيرين عبد الوهاب
انغام تدخل بنوبة بكاء على الهواء بسبب شيرين عبد الوهاب
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انغام تدخل بنوبة بكاء على الهواء بسبب شيرين عبد الوهاب

فن

2025-07-02 | 04:35
انغام تدخل بنوبة بكاء على الهواء بسبب شيرين عبد الوهاب
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Aljadeed
انغام تدخل بنوبة بكاء على الهواء بسبب شيرين عبد الوهاب

دخلت الفنانة المصرية انغام بنوبة بكاء على الهواء وهي ترد لأول مرة على الاتهامات التي لاحقتها مؤخراً بالتحريض ضد زميلتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد حفلها الاخير في مهرجان موازين والذي اثير حوله الكثير من الجدل.

وفي مداخلة هاتفية لها مع الاعلامية المصرية لميس الحديدي في برنامج "كلمة اخيرة"، كشفت انغام بالبداية انها تجري هذه المكالمة من المستشفى.
واشارت انغام الى انها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة منذ أيام، وقالت: أنا فعلًا في المستشفى من يوم السبت، شعرت بتعب شديد يوم الأربعاء وتم نقلي، وكنت فاكرة إني داخلة يوم واحد آخد مسكنات وأخرج، لكن الموضوع طلع محتاج صبر واستشارات. اخترت ما أقولش علشان أرتاح وما أقلقش حد.
وعبرت انغام عن صدمتها من اتهامها وهي في المستشفى بالوقوف وراء الحملة ضد شيرين عبد الوهاب، وقالت: وأنا على سريري في المستشفى، عرفت إن في مشكلة في حفل شيرين، ولقيت شتائم ورسائل بيجيلي. أنا مالي؟! إيه علاقتي؟! ليه الناس بتجري وتوجّه الهجوم ليا؟!.
وتابعت انغام: أنا ساكتة بقالي سنين. تحملت تلميحات كثيرة، ومع ذلك عمري ما ردّيت ولا علّقت، لكن دلوقتي الناس بتقول أني بتآمر وبدير حملات ضد شيرين؟!.
واكدت انغام انها لن تتغاضى عن هذه الاتهامات، وقالت: أي حد هيتمادى وهيجيب سيرتي تاني، مش هسكت. أنا فعلاً تعبت، وسبق ورفعت قضية على حد شتمني على تويتر، وكسبتها، واتحبس.
لم تتمالك أنغام نفسها في نهاية المداخلة، وبكت على الهواء قائلة: كفاية ظلم، كفاية كره، كفاية حقد. أنا إنسانة بحب شغلي وبحترم جمهوري، حتى اللي مش بيحبني باحترمه. مش لازم الناس تتفق عليا، بس ليه كل دا وأنا مريضة؟! سبوني في حالي، ربنا اللي هيحاسبني.
 

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