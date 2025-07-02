أمل حجازي تطل بالشعر "الكيرلي" بأول ظهور لها بعد خلعها الحجاب

اشعلت الفنانة اللبنانية المعتزلة امل حجازي مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية وذلك بعد نشرها اول صور لها بعد خلعها الحجاب.

وظهرت امل في الصور التي نشرتها على صفحتها الخاصة عبر موقع "انستغرام" بالشعر "الكيرلي"، وارفقتها بتعليق قالت فيه:"مرحبا بالحياة".

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع اطلالة امل المفاجئة هذه، وقد تنوعت التعليقات بين من رحب بعودتها وبين من انتقد خلعها الحجاب.

وتأتي هذه الإطلالة بعد مشاركتها مقطع فيديو نهاية مايو الماضي، أظهرت فيه أجواء استمتاعها على متن قارب صغير وسط البحر، على أنغام أغنيتها "كذبة كبيرة".