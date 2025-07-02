طلال مارديني ينتقد هذه التصرفات في سوريا: الله يلعن الحرب والفقر

عبر الممثل السوري طلال مارديني عن استيائه من بعض التصرفات التي تشهدها حاليا.

وكتب طلال على صفحته الخاصة عبر انستغرام: الشعب السوري العظيم ، اللي بينزل ع البلد بعد ماكان باوروبا و ببلش يعمل فيديوهات استهزاء بأولاد، بلدو البسطاء المتعبين من سنين الحرب و هنن مبسوطين بشي هو بشوفو تخلف".

واضاف:"انا معكن انو هاد مو منظر حضاري واكيد ما رج تبقى الحالة هيك و أنا واثّق انو خلال آسابيع إذا مو ايام رح تتغير و يطلع قانون بانو اللي بدو يعمل مشوار مع عيلتو يروح ع الحدائق العامة، بس كمان نخفف نجرح بعض و نقلل من فرحة هالناس ونطلع وجوه بالفيديو اللي شايفين القعدة على حشيش اخضر وممكن تبسط عيلة كاملة و تطلعن من قلة الكهربا بمنازلهن و من الشوب".

وختم بالقول:"خلونا نكون إيجابين و نضوي على المشاكل باحترام (لان هاد الشعب السوري العظيم )بس يلعن الحرب والفقر".