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طلال مارديني ينتقد هذه التصرفات في سوريا: الله يلعن الحرب والفقر
طلال مارديني ينتقد هذه التصرفات في سوريا: الله يلعن الحرب والفقر
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طلال مارديني ينتقد هذه التصرفات في سوريا: الله يلعن الحرب والفقر

فن

2025-07-02 | 08:18
طلال مارديني ينتقد هذه التصرفات في سوريا: الله يلعن الحرب والفقر
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Aljadeed
طلال مارديني ينتقد هذه التصرفات في سوريا: الله يلعن الحرب والفقر

عبر الممثل السوري طلال مارديني عن استيائه من بعض التصرفات التي تشهدها سوريا حاليا.

وكتب طلال على صفحته الخاصة عبر انستغرام: الشعب السوري العظيم سوريا، اللي بينزل ع البلد بعد ماكان باوروبا و ببلش يعمل فيديوهات استهزاء بأولاد، بلدو البسطاء المتعبين من سنين الحرب و هنن مبسوطين بشي هو بشوفو تخلف".
واضاف:"انا معكن انو هاد مو منظر حضاري واكيد ما رج تبقى الحالة هيك و أنا واثّق انو خلال آسابيع إذا مو ايام رح تتغير و يطلع قانون بانو اللي بدو يعمل مشوار مع عيلتو يروح ع الحدائق العامة، بس كمان نخفف نجرح بعض و نقلل من فرحة هالناس ونطلع وجوه العالم بالفيديو اللي شايفين القعدة على حشيش اخضر حلوة وممكن تبسط عيلة كاملة و تطلعن من قلة الكهربا بمنازلهن و من الشوب".
وختم بالقول:"خلونا نكون إيجابين و نضوي على المشاكل باحترام (لان هاد الشعب السوري العظيم )بس الله يلعن الحرب والفقر".

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