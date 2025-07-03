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بعد فاجعة وفاته المفاجئة.. وصية المطرب الشعبي احمد عامر تثير الجدل
بعد فاجعة وفاته المفاجئة.. وصية المطرب الشعبي احمد عامر تثير الجدل
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بعد فاجعة وفاته المفاجئة.. وصية المطرب الشعبي احمد عامر تثير الجدل

فن

2025-07-03 | 03:38
بعد فاجعة وفاته المفاجئة.. وصية المطرب الشعبي احمد عامر تثير الجدل
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Aljadeed
بعد فاجعة وفاته المفاجئة.. وصية المطرب الشعبي احمد عامر تثير الجدل

لايزال خبر وفاة المطرب الشعبي احمد عامر والذي كان فارق الحياة يوم امس عن عمر 42 عاماً تلقي بظلالها على الوسط الفني المصري.

وكان لافتاً بعد ساعات على وفاة احمد قيام عدد من زملائه الفنانين على حذف الأغاني التي تجمعهم بالمطرب الراحل، ليتبين لاحقا انها وصيته.
وفي التفاصيل، فقد تحدث مدير اعمال الراحل ابراهيم البرنس عن هذا الموضوع وقال أن هذه هي رغبة المطرب الراحل، حيث كان يوصيه دائماً في حال حدث له أمر ما ورحل عن عالمنا، برغبته في ألا تتواجد أغانيه مرة أخرى، وهو ما استجاب له عدد من المطربين، وحذفوا الأغاني التي تجمعهم بالراحل.
كما أعلن أن الأغاني التي سجّلها قبل وفاته، لن تتم إذاعتها أو طرحها بناءً على وصيته، مشدّداً على أنه لم يقُم بدفنه إلا بعد تنفيذ وصيته.
 

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