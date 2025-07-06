احمد السقا يعلق لاول مرة على ازمة طلاقه من مها الصغير

في البداية قال إنه لم يصدق أي مما قيل عن أزمة السقا مع طليقته وأنه عندما كان أحد يقول له إن السقا فعل كذا وكذا كان يرد بأنه لا يمكن أن يكون ذلك قد حدث، وأن السقا رجل مهذب وجنتلمان ومحترم ويعرف ربنا، ولا يمكن أن يصدر عنه ذلك، ليرد عليه السقا، قائلاً: "لأنني تربيت في بيتكم يا أستاذ مع الأستاذ ".

وتابع: "أنا عندي أخطائي، لكني لديَّ سقف في التعامل"، ورد على سؤال لعمرو أديب عما إذا كان هناك من يريد أن يشوه صورته، قائلاً: "أنا لا أفترض هذا، ولا أفترض العداء مع أي شخص، لكن هناك قضاء وقدر يحدث، والحمد لله ربنا مطّلع على القلوب".