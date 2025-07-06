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احمد السقا يعلق لاول مرة على ازمة طلاقه من مها الصغير
احمد السقا يعلق لاول مرة على ازمة طلاقه من مها الصغير
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احمد السقا يعلق لاول مرة على ازمة طلاقه من مها الصغير

فن

2025-07-06 | 04:31
احمد السقا يعلق لاول مرة على ازمة طلاقه من مها الصغير
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Aljadeed
احمد السقا يعلق لاول مرة على ازمة طلاقه من مها الصغير

حل الفنان أحمد السقا ضيفاً على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، حيث تحدث للمرة الأولى عن الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية، حول أزمته مع طليقته الإعلامية مها الصغير.

في البداية قال أديب إنه لم يصدق أي كلمة مما قيل عن أزمة السقا مع طليقته وأنه عندما كان أحد يقول له إن السقا فعل كذا وكذا كان يرد بأنه لا يمكن أن يكون ذلك قد حدث، وأن السقا رجل مهذب وجنتلمان ومحترم ويعرف ربنا، ولا يمكن أن يصدر عنه ذلك، ليرد عليه السقا، قائلاً: "لأنني تربيت في بيتكم يا أستاذ عمرو مع الأستاذ عماد".

وتابع: "أنا عندي أخطائي، لكني لديَّ سقف في التعامل"، ورد على سؤال لعمرو أديب عما إذا كان هناك من يريد أن يشوه صورته، قائلاً: "أنا لا أفترض هذا، ولا أفترض العداء مع أي شخص، لكن هناك قضاء وقدر يحدث، والحمد لله ربنا مطّلع على القلوب".

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