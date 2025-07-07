تطورات في طلاق النجم التركي باريش اردوتش بسبب هاندا ارتشيل

لاتزال اخبار طلاق النجم التركي باريش اردوتش وزوجته جوبسي أوزاي، والتي انتشرت بشكل كبير بعد مشاهده الجريئة مع التركية هاندا ارتشيل في مسلسلهما الجديد "تذكّر الحب" تشهد تتطورات كثيرة.



وجديد هذا الموضوع كان تداول صورة لباريش وجوبسي على السوشيال ميديا، والتي جمعت الثنائي مع صديق لهما في أول أسبوع من شهر يوليو خلال استمتاعهما بعطلتهما الصيفية.

وجاءت هذه الصورة كرد للشائعات الكثيرة التي خرجت عن الثنائي.

ولم يكن هذا الوحيد الذي تصدر اهتمام الجمهور مؤخرا حول علاقة الثنائي وحقيقة طلاقهما، حيث ان جوبسي كانت قد قامت بتصرف لافت تجاه هاندا.

وفي التفاصيل، فقد عجبت بأحدث منشورات هاندا أرتشيل على – رغم أنها لم تُبدِ أي تفاعل سابق مع منشورات هاندا.

هذه الحركة فُسرت على أنها رسالة مبطّنة من جوبسي للرد على الإشاعات، والتأكيد على عدم وجود خلاف بينها وبين باريش.