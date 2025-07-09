يسرا وتامر حسني ومحمد هنيدي وغيرهم من النجوم ينعون سامح عبد العزيز

الممثل هنيدي نشر صورة للراحل وقال:"لا اله الا . ان لله وان اليه راجعون. المخرج الكبير وصديقي سامح في ذمة الله، ربنا يرحمك يا صديقي ويصبرنا على فراقك يارب".

الفنان نشر صورة للراحل عبر ستوري حسابه في انستغرام وقال:"وفاة المخرج سامح عبد العزاز، الله يرحمه ويحسن اليه نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة وربنا يصبر اهله".

الممثل احمد السقا قال:"البقاء والدوام لله وحده، المخرج سامح عبدالعزيز في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك، نسألكم الفاتحة و الدعاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

إنا لله وإنا إليه راجعون .. خبر مفزع و حزين فقدنا اليوم المخرج و الصديق سامح عبد العزيز .. ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك و يرزقك الجنة و نعيمها .. بعتذر للأسرة الكريمة عن عدم حضور الجنازة لوجودي خارج مصر. pic.twitter.com/e2R6jjg6oL — Youssra (@Youssra) July 10, 2025

لا اله الا الله. ان لله وان اليه راجعون. المخرج الكبير وصديقي سامح عبد العزيز في ذمة الله، ربنا يرحمك يا صديقي ويصبرنا على فراقك يارب pic.twitter.com/jcGj9guqlo — 👶 (@OfficialHenedy) July 10, 2025

وكان من بينهم، الممثلة يسرا التي نشرت صورة لها مع الراحل عبر صفحتها الخاصة عبر موقع "اكس" وقالت:"إنا لله وإنا إليه راجعون .. خبر مفزع و حزين فقدنا المخرج و الصديق .. ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك و يرزقك الجنة و نعيمها .. بعتذر للأسرة الكريمة عن عدم حضور الجنازة لوجودي خارج مصر.