يسرا وتامر حسني ومحمد هنيدي وغيرهم من النجوم ينعون سامح عبد العزيز

إنا لله وإنا إليه راجعون .. خبر مفزع و حزين فقدنا اليوم المخرج و الصديق سامح عبد العزيز .. ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك و يرزقك الجنة و نعيمها .. بعتذر للأسرة الكريمة عن عدم حضور الجنازة لوجودي خارج مصر. pic.twitter.com/e2R6jjg6oL
— Youssra (@Youssra) July 10, 2025
إنا لله وإنا إليه راجعون .. خبر مفزع و حزين فقدنا اليوم المخرج و الصديق سامح عبد العزيز .. ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك و يرزقك الجنة و نعيمها .. بعتذر للأسرة الكريمة عن عدم حضور الجنازة لوجودي خارج مصر. pic.twitter.com/e2R6jjg6oL
لا اله الا الله. ان لله وان اليه راجعون. المخرج الكبير وصديقي سامح عبد العزيز في ذمة الله، ربنا يرحمك يا صديقي ويصبرنا على فراقك يارب pic.twitter.com/jcGj9guqlo
— mohamed henedy 👶 (@OfficialHenedy) July 10, 2025
لا اله الا الله. ان لله وان اليه راجعون. المخرج الكبير وصديقي سامح عبد العزيز في ذمة الله، ربنا يرحمك يا صديقي ويصبرنا على فراقك يارب pic.twitter.com/jcGj9guqlo
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A post shared by Ahmed ElSaka (@ahmedelsakaeg)
A post shared by Ahmed ElSaka (@ahmedelsakaeg)
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