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يسرا وتامر حسني ومحمد هنيدي وغيرهم من النجوم ينعون سامح عبد العزيز
يسرا وتامر حسني ومحمد هنيدي وغيرهم من النجوم ينعون سامح عبد العزيز
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يسرا وتامر حسني ومحمد هنيدي وغيرهم من النجوم ينعون سامح عبد العزيز

فن

2025-07-09 | 11:59
يسرا وتامر حسني ومحمد هنيدي وغيرهم من النجوم ينعون سامح عبد العزيز
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Aljadeed
يسرا وتامر حسني ومحمد هنيدي وغيرهم من النجوم ينعون سامح عبد العزيز

نعى عدد كبير من نجوم مصر المخرج المصري الراحل سامح عبد العزيز والذي توفي اليوم عن عمر 49 عاماً بعد اصابته بأزمة صحية مفاجئة.

وكان من بينهم، الممثلة يسرا التي نشرت صورة لها مع الراحل عبر صفحتها الخاصة عبر موقع "اكس" وقالت:"إنا لله وإنا إليه راجعون .. خبر مفزع و حزين فقدنا اليوم المخرج و الصديق سامح عبد العزيز .. ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك و يرزقك الجنة و نعيمها .. بعتذر للأسرة الكريمة عن عدم حضور الجنازة لوجودي خارج مصر.
الممثل محمد هنيدي نشر صورة للراحل وقال:"لا اله الا الله. ان لله وان اليه راجعون. المخرج الكبير وصديقي سامح عبد العزيز في ذمة الله، ربنا يرحمك يا صديقي ويصبرنا على فراقك يارب".
الفنان تامر حسني نشر صورة للراحل عبر ستوري حسابه في انستغرام وقال:"وفاة المخرج سامح عبد العزاز، الله يرحمه ويحسن اليه نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة وربنا يصبر اهله".
الممثل احمد السقا قال:"البقاء والدوام لله وحده، المخرج سامح عبدالعزيز في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك، نسألكم الفاتحة و الدعاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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