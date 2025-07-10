احلام تثير ضجة بحديثها عن زواج الممثلين فهد العليوة وشجون الهاجري

اثارت الفنانة الاماراتية احلام الشامسي ضجة بعد تعليقها على رسالة كتبها الممثل الكويتي فهد العليوة لإحداهن، وكثير من المتابعين اكدوا انه يقصد الممثلة الكويتية شجون الهاجري.

وكتبت أحلام عبر حسابها على منصة إكس رداّ على تعليق شجون لـ فهد العليوة : "إذا ما زوجتهم لبعض ما أكون أحلام".

وكان فهد قد شارك الجمهور قصيدة شعرية متوجهاً فيها إلى حبيبته بعبارات مؤثرة عبر ، وكتب فيها: "يسألوني عنها .. فتتوقف عن الدوران .. يتجمد الزمان .. وأنسى أين ومن أنا .. تتسابق الحروف لتشكل جملة على هيئة جواب ولا تستطع .. تغار حروفي من حروفي .. كل حرف يطمح أن يصفها قبل الآخر .. تحبها حروفي وجملي مثلما أحبها .. فأعجز عن الاجابة .. انا الذي يقولون عني كاتبا ... مهنتي صياغة الجمل ولعبتي الكلمات .. أقف عاجزا أمام وصفها".

تابع : " هي أكبر من .. هي أعظم من موهبتي .. وأجمل من أجمل جملة غزل كتبتها في حياتي .. هي حاجة روحي للحياة .. كحاجة جسدي للشمس والماء والهواء .. هي طفلتي التي كلما أراها أشعر باحساس الأب حين رأى طفله لأول مرة". هي أشعة التي تحضنك في لحظة برد فتشعر بالأمان هي نسمة باردة تداعبك حين يقسو عليك الصيف .. هي الذي إن طلبك نفسك ودمك ومالك كانوا فداءا له .. هي التي لم اكتبها بعد ... وروايتي التي بدأت منذ بداية الحب .. هي خياري واجباري .. هي ضحكتي وهي دمعتي .. هي عوضي عن كل ما فقدت .. هي جائزتي .. هي سجني الذي لا أجد حريتي إلا به .. هي أول وآخر اهتماماتي .. هي سري المعلن .. والتي يكتمل بها كل ما فيني من نقص .. هي التي حين أحببتها .. عرفت الحب وتأكدت بأني قبلها لم أحب يوما قط".

هذا وتفاعلت ايضاً شجون مع رسالة فهد الرومانسية بكلمات أثارت الحماس بين متابعي الثنائي فكتبت : "سري المكنون"، مع إضافة إيموجي القلب .