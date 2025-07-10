وفاة مؤسس فرقة الرقة للفنون الشعبية إسماعيل العجيلي ونقابة الفنانين تنعيه

وأعلنت الفرقة الفنية العريقة، عبر صفحتها الرسمية على " " وفاة العجيلي بعبارات مؤثرة، جاء فيها: "أيقونة الرقة في ضيافة الرحمن.. الأستاذ العجيلي وداعاً.. وداعاً يا عراب الفن وحاميه ومطوره".

كما نعت الفنانين السوريين وعدد كبير من الفنانين من مختلف التخصصات، وجمهور الفرقة الكبير، مؤسسها العجيلي الذي رحل عن عمر 78 عاماً.

ولد العجيلي في الرقة عام 1949، وهو مؤسس فرقة الرقة للفنون الشعبية ، ورئيس فرع لنقابة الفنانين.

تعاون العجيلي مع العديد من العقول الإبداعية العربية الكبيرة، مثل زكي ناصيف، إيلي شويري، شربل روحانا، إحسان المنذر، سمير كويفاتي، مادية بسيليس، ، طلال حيدر، نوري اسكندر، الدكتور عبد السلام العجيلي، وغيرهم من عمالقة الكلمة واللحن والأداء.

تأسست فرقة الرقة للفنون الشعبية عام 1968 بيدي العجيلي، وسرعان ما أصبحت رمزًا للهوية الثقافية السورية من خلال مشاركاتها في العديد من المهرجانات والعالمية، بالشراكة مع وزارتي الثقافة والسياحة. كانت الفرقة سفيرًا فنيًا لسوريا في الخارج، لا سيما من خلال مشاركتها في مهرجان الأسفار والسياحة العالمي ، وفي دورة الرقص بألمانيا الشرقية عام 1974 والتي استمرت لثلاثة أشهر.