وفاة مؤسس فرقة الرقة للفنون الشعبية إسماعيل العجيلي ونقابة الفنانين تنعيه

وأعلنت الفرقة الفنية العريقة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك
" وفاة العجيلي بعبارات مؤثرة، جاء فيها: "أيقونة الرقة في ضيافة الرحمن.. الأستاذ إسماعيل
العجيلي وداعاً.. وداعاً يا عراب الفن وحاميه ومطوره".
كما نعت نقابة
الفنانين السوريين وعدد كبير من الفنانين من مختلف التخصصات، وجمهور الفرقة الكبير، مؤسسها العجيلي الذي رحل عن عمر 78 عاماً.
ولد العجيلي في الرقة عام 1949، وهو مؤسس فرقة الرقة للفنون الشعبية ، ورئيس فرع المنطقة الشرقية
لنقابة الفنانين.
تأسست فرقة الرقة للفنون الشعبية عام 1968 بيدي العجيلي، وسرعان ما أصبحت رمزًا للهوية الثقافية السورية من خلال مشاركاتها في العديد من المهرجانات العربية
والعالمية، بالشراكة مع وزارتي الثقافة والسياحة. كانت الفرقة سفيرًا فنيًا لسوريا في الخارج، لا سيما من خلال مشاركتها في مهرجان الأسفار والسياحة العالمي ، وفي دورة الرقص بألمانيا الشرقية عام 1974 والتي استمرت لثلاثة أشهر.
تعاون العجيلي مع العديد من العقول الإبداعية العربية الكبيرة، مثل زكي ناصيف، إيلي شويري، شربل روحانا، إحسان المنذر، سمير كويفاتي، مادية بسيليس، غسان صليبا
، طلال حيدر، نوري اسكندر، الدكتور عبد السلام العجيلي، وغيرهم من عمالقة الكلمة واللحن والأداء.