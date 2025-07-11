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سيليو صعب وخطيبته زين قطامي يلفتان الانظار قبل ايام من زفافهما المنتظر
سيليو صعب وخطيبته زين قطامي يلفتان الانظار قبل ايام من زفافهما المنتظر
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سيليو صعب وخطيبته زين قطامي يلفتان الانظار قبل ايام من زفافهما المنتظر

فن

2025-07-11 | 12:09
سيليو صعب وخطيبته زين قطامي يلفتان الانظار قبل ايام من زفافهما المنتظر
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Aljadeed
سيليو صعب وخطيبته زين قطامي يلفتان الانظار قبل ايام من زفافهما المنتظر

تصدر كل من سيليو صعب ابن مصمم الازياء اللبناني العالمي ايلي صعب وخطيبته الاردنية زين قطامي الترند خلال الساعات الماضية وذلك بعد ان خطفا الأنظار خلال عرض والده، ضمن ثالث أيام أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس.
وشارك سيليو صورة جمعته بخطيبته عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، مرفقة برمز قلب أصفر، في إشارة إلى لون إطلالتها.
وتألّقت زين قطامي بجمبسوت صفراء زاهية، وشعر منسدل على الكتفين، وحذاء بكعب عالٍ باللون الذهبي، فيما اعتمد سيليو إطلالة كلاسيكية ببذلة رسمية سوداء.
ونشرت قطامي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من أجواء العرض عبر خاصية القصص المصورة على حسابها في إنستغرام.
هذا ويستعد سيليو صعب ابن مصمم الأزياء العالمي ايلي صعب للإحتفال بزفافه من خطيبته زين قطامي.
وبحسب معلومات ET بالعربي، يُفتتح جدول الاحتفالات في 17 يوليو بحفل Pre-wedding يُقام في منطقة فقرا، يليه يوم 18 يوليو بـمراسم الزفاف الرسمية في بكركي، قبل الانتقال إلى السهرة الكبرى مجددًا في فقرا. ويُختتم الزفاف في 19 يوليو بحفل Afterparty بنفس الموقع.
واضاف الموقع انه من المتوقع ان يحضر الزفاف عدد من أبرز نجوم الفن في العالم العربي، من بينهم نانسي عجرم، إليسا، وعاصي الحلاني مع أفراد عائلته، ضمن أجواء أنيقة وخاصة تتماشى مع أسلوب عائلة صعب المعروف بالفخامة والخصوصية.
وبدورها كانت نشرت زين قطامي مؤخراً صورة جمعتها بخطيبها عبر ستوري حسابها على إنستغرام أعلنت من خلالها عن اقتراب موعد زفافهما.
وعلقت على الصورة متوجهة بالقول إلى سيليو "زوجي بعد فترة قصيرة"، ووضعت رمز القلب الأبيض، إذ يبدو أن الثنائي قرر تتويج قصة حبهما قريبًا بالزواج حيث من المتوقع أن يخطف حفل الزفاف الأضواء والاهتمام ويتصدر الترند بسبب الشهرة الكبيرة التي يحظى بها المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب وعائلته على الصعيدين العربي والعالمي.
 

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