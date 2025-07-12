بعد تعيينها سفيرة للصحة النفسية.. ندى كوسا تسلط الضوء على تحديات الدعم النفسي

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تسعى لإشراك شخصيات عامة موثوقة في رفع الوعي وتشجيع الأفراد على طلب المساعدة عند الحاجة.
وخلال مؤتمر صحافي، أكدت كوسا أن التزامها بالقضية نابع من قناعة شخصية ومهنية، ولا يرتبط بلقب أو فترة زمنية، مشيرة الى أن أبرز التحديات التي تواجه الأفراد في مجال الصحة النفسية تتمثل في الخوف من الحكم الاجتماعي، والنظرة السائدة التي تفرض على الشخص الناجح أن يظهر قوة لا تهتز.ولفتت ندى إلى أن أبرز العقبات تكمن في الخوف من النظرة الاجتماعية، وفقدان الفرص عند الإفصاح عن المعاناة النفسية، مشددة على أهمية احترام الخصوصية.
تصدر خلال الساعات الماضية اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم محركات البحث والترند وحديث المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تداول اخبار عن تلقيها اجراً مرتفعا جداً لقاء حفلها ضمن مهرجان قرطاج في تونس، والذي الذي تنطلق فعالياته في تونس في الفترة من 19 يوليو الحالي حتى 21 أغسطس المقبل.
وثق الممثل السوري طلال مارديني عودته الى وطنه سوريا بعد غياب طويل.
تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لابن الممثل السوري يزن السيد ظهر فيه منفعلاً وغاضبا بسبب زواج والده من الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في كليب اغنيتها الجديدة "عاملّن عقدة".