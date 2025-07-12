الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس دونالد ترامب يتحول لـ &quot;سوبر مان&quot;.. صورة تحصد تفاعلا واسعا
الرئيس دونالد ترامب يتحول لـ "سوبر مان".. صورة تحصد تفاعلا واسعا
A-
A+

الرئيس دونالد ترامب يتحول لـ "سوبر مان".. صورة تحصد تفاعلا واسعا

فن

2025-07-12 | 06:38
الرئيس دونالد ترامب يتحول لـ "سوبر مان".. صورة تحصد تفاعلا واسعا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس دونالد ترامب يتحول لـ "سوبر مان".. صورة تحصد تفاعلا واسعا

تصدرت خلال الساعات الماضية صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ظهر فيها بشخصية "سوبر مان".

وفي التفاصيل، نشر البيت الأبيض يوم الخميس الماضية صورة لترامب معدلة بتقنية بالذكاء الاصطناعي، ظهر فيها بشخصية سوبرمان superman، مرفقة بتعليق جاء فيه: " رئاسة ترامب..  رمز الأمل، والحقيقة والعدالة على الطريقة الأمريكية، سوبرمان".

وجاء هذا المنشور مع إطلاق فيلم سوبرمان الجديد في صالات السينما الأمريكية، من إنتاج شركة وورنر براذرز بيكتشرز، وقد حظي الفيلم بمراجعات إيجابية من أغلب النقّاد.

يذكر أن البيت الأبيض سبق وأن نشر صورة لترامب يظهر فيها وهو يرتدي تاجا ملكيا على غلاف يشبه مجلة تايم الشهيرة وخلفه مدينة نيويورك، مصحوبة بتعليق: "أُنقذت مانهاتن، ونيويورك بأكملها. عاش الملك".

اقرأ ايضا في فن

اجر نجوى كرم الذي وصف بـ"الخرافي" في مهرجان قرطاج يثير موجة جدل واسعة
11:32

اجر نجوى كرم الذي وصف بـ"الخرافي" في مهرجان قرطاج يثير موجة جدل واسعة

تصدر خلال الساعات الماضية اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم محركات البحث والترند وحديث المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تداول اخبار عن تلقيها اجراً مرتفعا جداً لقاء حفلها ضمن مهرجان قرطاج في تونس، والذي الذي تنطلق فعالياته في تونس في الفترة من 19 يوليو الحالي حتى 21 أغسطس المقبل.

11:32

اجر نجوى كرم الذي وصف بـ"الخرافي" في مهرجان قرطاج يثير موجة جدل واسعة

تصدر خلال الساعات الماضية اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم محركات البحث والترند وحديث المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تداول اخبار عن تلقيها اجراً مرتفعا جداً لقاء حفلها ضمن مهرجان قرطاج في تونس، والذي الذي تنطلق فعالياته في تونس في الفترة من 19 يوليو الحالي حتى 21 أغسطس المقبل.

طلال مارديني يوثق عودته الى سوريا بعد غياب طويل: والحب يبدأ من دمشق
10:52

طلال مارديني يوثق عودته الى سوريا بعد غياب طويل: والحب يبدأ من دمشق

وثق الممثل السوري طلال مارديني عودته الى وطنه سوريا بعد غياب طويل.

10:52

طلال مارديني يوثق عودته الى سوريا بعد غياب طويل: والحب يبدأ من دمشق

وثق الممثل السوري طلال مارديني عودته الى وطنه سوريا بعد غياب طويل.

زواج يزن السيد من سيرين عبد النور يغضب ابنه.. فيديو طريف يتصدر
10:44

زواج يزن السيد من سيرين عبد النور يغضب ابنه.. فيديو طريف يتصدر

تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لابن الممثل السوري يزن السيد ظهر فيه منفعلاً وغاضبا بسبب زواج والده من الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في كليب اغنيتها الجديدة "عاملّن عقدة".

10:44

زواج يزن السيد من سيرين عبد النور يغضب ابنه.. فيديو طريف يتصدر

تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لابن الممثل السوري يزن السيد ظهر فيه منفعلاً وغاضبا بسبب زواج والده من الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في كليب اغنيتها الجديدة "عاملّن عقدة".

اخترنا لك
اجر نجوى كرم الذي وصف بـ"الخرافي" في مهرجان قرطاج يثير موجة جدل واسعة
11:32
طلال مارديني يوثق عودته الى سوريا بعد غياب طويل: والحب يبدأ من دمشق
10:52
زواج يزن السيد من سيرين عبد النور يغضب ابنه.. فيديو طريف يتصدر
10:44
بعد تعيينها سفيرة للصحة النفسية.. ندى كوسا تسلط الضوء على تحديات الدعم النفسي
06:04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025