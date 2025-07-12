الرئيس دونالد ترامب يتحول لـ "سوبر مان".. صورة تحصد تفاعلا واسعا

وفي التفاصيل، نشر البيت الأبيض يوم الخميس الماضية صورة لترامب معدلة بتقنية بالذكاء الاصطناعي، ظهر فيها بشخصية سوبرمان superman، مرفقة بتعليق جاء فيه: " رئاسة ترامب.. رمز الأمل، والحقيقة والعدالة على الطريقة الأمريكية، سوبرمان".
وجاء هذا المنشور مع إطلاق فيلم سوبرمان الجديد في صالات السينما الأمريكية، من إنتاج شركة وورنر براذرز بيكتشرز، وقد حظي الفيلم بمراجعات إيجابية من أغلب النقّاد.
يذكر أن البيت الأبيض سبق وأن نشر صورة لترامب يظهر فيها وهو يرتدي تاجا ملكيا على غلاف يشبه مجلة تايم الشهيرة وخلفه مدينة نيويورك، مصحوبة بتعليق: "أُنقذت مانهاتن، ونيويورك بأكملها. عاش الملك".
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تصدر خلال الساعات الماضية اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم محركات البحث والترند وحديث المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تداول اخبار عن تلقيها اجراً مرتفعا جداً لقاء حفلها ضمن مهرجان قرطاج في تونس، والذي الذي تنطلق فعالياته في تونس في الفترة من 19 يوليو الحالي حتى 21 أغسطس المقبل.
وثق الممثل السوري طلال مارديني عودته الى وطنه سوريا بعد غياب طويل.
تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لابن الممثل السوري يزن السيد ظهر فيه منفعلاً وغاضبا بسبب زواج والده من الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في كليب اغنيتها الجديدة "عاملّن عقدة".