الرئيس دونالد ترامب يتحول لـ "سوبر مان".. صورة تحصد تفاعلا واسعا

وفي التفاصيل، نشر البيت يوم الخميس الماضية صورة لترامب معدلة بتقنية بالذكاء الاصطناعي، ظهر فيها بشخصية سوبرمان ، مرفقة بتعليق جاء فيه: " رئاسة ترامب.. رمز الأمل، والحقيقة والعدالة على الطريقة الأمريكية، سوبرمان".

وجاء هذا المنشور مع إطلاق فيلم سوبرمان الجديد في صالات السينما الأمريكية، من إنتاج شركة وورنر براذرز بيكتشرز، وقد حظي الفيلم بمراجعات إيجابية من أغلب النقّاد.

يذكر أن البيت الأبيض سبق وأن نشر صورة لترامب يظهر فيها وهو يرتدي تاجا ملكيا على غلاف يشبه الشهيرة وخلفه مدينة ، مصحوبة بتعليق: "أُنقذت مانهاتن، ونيويورك بأكملها. عاش الملك".