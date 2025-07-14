قصة حب جديدة تعيشها جينيفر أنيستون مع جيم كورتيس

انتشر في الايام الاخيرة صورا للنجمة جينيفر أنيستون تجمعها بـ جيم كورتيس في اجازة رومانسية لهما في مايوركا برفقة أصدقاء مشاهير.



وفي تصريحات خاصة لمجلة US Weekly، قال مصدر مقرّب منهما: "هما متكتّمان جداً حول العلاقة، لكنهما يقضيان وقتاً طويلاً معاً، هما سعيدان وواضح جداً أنهما منسجمان"، مؤكدا ان العلاقة بدأت كصداقة لكن شرارة الحب اشتعلت سريعاً بعد أن جمعهما بأصدقاء مشتركين.

وأضاف المصدر: "يمضيان أغلب الوقت في منزلها في ، حيث الأجواء الهادئة والروحانية التي تفضّلها أنيستون. العلاقة تبدو مثالية بالنسبة لهما."

يشار الى ان جيم كورتيس هو خبير في العافية والتنويم المغناطيسي ولم يتم الكشف عن علاقته بأنيستون الا بعد انتشار صورا لهما خلال عطلة نهاية الاسبوع في 4 تموز في .

وكان انضم اليهما في الاجازة صديق جينيفر المقرب جيسون بيتمان وزوجته.

وعلى الرغم من الكتمان الذي يرافق هذه العلاقة، الا ان جينيفر اعطت بعض الإشارات عنها، فمنذ مايو، قامت بالإعجاب بعدة منشورات لجيم كورتيس، من بينها منشور يتحدث عن "الطلاق، والانفصال، والعلاقات العاطفية الصعبة."

في المقابل، قام جيم بالإعجاب بمجموعة صور نشرتها أنيستون في 25 مايو، تضمنت صورة لكتاب من تأليفه بعنوان Shift: Quantum Manifestation Guide.