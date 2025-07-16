هل اغنية محمد رمضان الجديدة "هتجيلي" موجهة لـ ياسمين صبري؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تفيد بأن كلمات اغنية الفنان المصري الجديدة "هتجيلي" والتي طرحها مؤخراً موجهة للفنانة المصرية بعد خلافهما الأخير.

وردّ الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة على هذه ، كاشفاً تفاصيل الأغنية، موضحاً أنه كتب كلماتها قبل أزمة وياسمين صبري، ومؤكداً أنه لم يكتب الأغنية خصيصاً لهذه الأزمة.

وقال حدوتة في تصريحات صحافية: "وأنا بشتغل وبكتب أغاني رمضان مبفكرش في حياته الشخصية، وطبعاً مبكتبش على المواقف اللي بيتعرض لها، ولو أنا بكتب اللي يليق على محمد رمضان بس مش هنجح، أنا دلوقتي لو بكتب اللي حاسه بس مش هنجح لأنه مش شرط يكون كل الناس بتحسه".

وتابع: "أغنية "هتجيلي" لمحمد رمضان، هو كان عامل اللحن وبعتهولي من بدري وبعدين كتبت الأغنية وعجبته جداً، هو ذكي جداً وبيعرف يستغل الموقف، الفيديو بقى رفاعي الدسوقي وتمارا بعد موقف السحور في رمضان بيومين الناس ربطت الاتنين، ده ذكاء من محمد رمضان".

وأضاف حدوتة: "أكيد أنا مش بكتب على رفاعي الدسوقي وتمارا، أنا كنت كاتب الأغنية من بدري وهو بيعرف يستغل المواقف وده دليل على اللي بقوله إن هو بيعرف يستثمر الموقف واللحظة ومبيضيعش فرصة".

يشار الى انه، وفي واحدة من أضخم حفلات هذا الصيف، يستعد النجمان محمد رمضان وهيفاء ، ولاول مرة معا، لإشعال الأجواء في حفلة استثنائية تجمع بين الإبهار الفني والأداء الاستعراضي، بتنظيم بين شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من الجديد.