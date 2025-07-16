هل اغنية محمد رمضان الجديدة "هتجيلي" موجهة لـ ياسمين صبري؟

وردّ الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة على هذه الأخبار
، كاشفاً تفاصيل الأغنية، موضحاً أنه كتب كلماتها قبل أزمة محمد رمضان
وياسمين صبري، ومؤكداً أنه لم يكتب الأغنية خصيصاً لهذه الأزمة.
وقال حدوتة في تصريحات صحافية: "وأنا بشتغل وبكتب أغاني محمد
رمضان مبفكرش في حياته الشخصية، وطبعاً مبكتبش على المواقف اللي بيتعرض لها، ولو أنا بكتب اللي يليق على محمد رمضان بس مش هنجح، أنا دلوقتي لو بكتب اللي حاسه بس مش هنجح لأنه مش شرط يكون كل الناس بتحسه".
وتابع: "أغنية "هتجيلي" لمحمد رمضان، هو كان عامل اللحن وبعتهولي من بدري وبعدين كتبت الأغنية وعجبته جداً، هو ذكي جداً وبيعرف يستغل الموقف، الفيديو بقى رفاعي الدسوقي وتمارا بعد موقف السحور في رمضان بيومين الناس ربطت الاتنين، ده ذكاء من محمد رمضان".
وأضاف حدوتة: "أكيد أنا مش بكتب على رفاعي الدسوقي وتمارا، أنا كنت كاتب الأغنية من بدري وهو بيعرف يستغل المواقف وده دليل على اللي بقوله إن هو بيعرف يستثمر الموقف واللحظة ومبيضيعش فرصة".
يشار الى انه، وفي واحدة من أضخم حفلات هذا الصيف، يستعد النجمان محمد رمضان وهيفاء وهبي
، ولاول مرة معا، لإشعال الأجواء في حفلة استثنائية تجمع بين الإبهار الفني والأداء الاستعراضي، بتنظيم مشترك
بين شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من قناة
الجديد.
الحفل المنتظر سيُقام يوم السبت 23 آب 2025، ويجمع بين نجم الاستعراض المصري محمد رمضان، المعروف بعروضه المبهرة وحضوره الطاغي، والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي
، التي تعود إلى المسرح بحفل مميز يقدّم لجمهورها مزيجًا من أغانيها الأكثر جماهيرية بإطلالات خاطفة كعادتها.
تفاصيل الحفل أصبحت متاحة الآن، ويمكنكم حجز بطاقاتكم عبر الرابط التالي: https://www.ticketingboxoffice.com/haifa-wehbe-mohamad-ramadan-23-august-2025-tickets/event/22465/en?prv=7905