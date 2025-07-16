عاجل
الرئيس سلام: أستنكر وأدين الضربات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق
الرئيس سلام: أستنكر وأدين الضربات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق
الجيش الاسرائيلي: هاجمنا هدفا جويا في منطقة القصر الرئاسي للنظام السوري في دمشق
الجيش الاسرائيلي: هاجمنا هدفا جويا في منطقة القصر الرئاسي للنظام السوري في دمشق
سانا: ارتفاع عدد الإصابات إلى 13 جراء الغارات الإسرائيلية على دمشق
سانا: ارتفاع عدد الإصابات إلى 13 جراء الغارات الإسرائيلية على دمشق
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
30 o
AlJadeedTv
البقاع
33 o
AlJadeedTv
الجنوب
30 o
AlJadeedTv
الشمال
31 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
29 o
AlJadeedTv
كسروان
30 o
AlJadeedTv
متن
30 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل اغنية محمد رمضان الجديدة &quot;هتجيلي&quot; موجهة لـ ياسمين صبري؟
هل اغنية محمد رمضان الجديدة "هتجيلي" موجهة لـ ياسمين صبري؟
A-
A+

هل اغنية محمد رمضان الجديدة "هتجيلي" موجهة لـ ياسمين صبري؟

فن

2025-07-16 | 07:22
هل اغنية محمد رمضان الجديدة "هتجيلي" موجهة لـ ياسمين صبري؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل اغنية محمد رمضان الجديدة "هتجيلي" موجهة لـ ياسمين صبري؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تفيد بأن كلمات اغنية الفنان المصري محمد رمضان الجديدة "هتجيلي" والتي طرحها مؤخراً موجهة للفنانة المصرية ياسمين صبري بعد خلافهما الأخير.

وردّ الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة على هذه الأخبار، كاشفاً تفاصيل الأغنية، موضحاً أنه كتب كلماتها قبل أزمة محمد رمضان وياسمين صبري، ومؤكداً أنه لم يكتب الأغنية خصيصاً لهذه الأزمة.
وقال حدوتة في تصريحات صحافية: "وأنا بشتغل وبكتب أغاني محمد رمضان مبفكرش في حياته الشخصية، وطبعاً مبكتبش على المواقف اللي بيتعرض لها، ولو أنا بكتب اللي يليق على محمد رمضان بس مش هنجح، أنا دلوقتي لو بكتب اللي حاسه بس مش هنجح لأنه مش شرط يكون كل الناس بتحسه".
وتابع: "أغنية "هتجيلي" لمحمد رمضان، هو كان عامل اللحن وبعتهولي من بدري وبعدين كتبت الأغنية وعجبته جداً، هو ذكي جداً وبيعرف يستغل الموقف، الفيديو بقى رفاعي الدسوقي وتمارا بعد موقف السحور في رمضان بيومين الناس ربطت الاتنين، ده ذكاء من محمد رمضان".
وأضاف حدوتة: "أكيد أنا مش بكتب على رفاعي الدسوقي وتمارا، أنا كنت كاتب الأغنية من بدري وهو بيعرف يستغل المواقف وده دليل على اللي بقوله إن هو بيعرف يستثمر الموقف واللحظة ومبيضيعش فرصة".
يشار الى انه، وفي واحدة من أضخم حفلات هذا الصيف، يستعد النجمان محمد رمضان وهيفاء وهبي، ولاول مرة معا، لإشعال الأجواء في حفلة استثنائية تجمع بين الإبهار الفني والأداء الاستعراضي، بتنظيم مشترك بين شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من قناة الجديد.
الحفل المنتظر سيُقام يوم السبت 23 آب 2025، ويجمع بين نجم الاستعراض المصري محمد رمضان، المعروف بعروضه المبهرة وحضوره الطاغي، والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، التي تعود إلى المسرح بحفل مميز يقدّم لجمهورها مزيجًا من أغانيها الأكثر جماهيرية بإطلالات خاطفة كعادتها.
تفاصيل الحفل أصبحت متاحة الآن، ويمكنكم حجز بطاقاتكم عبر الرابط التالي: https://www.ticketingboxoffice.com/haifa-wehbe-mohamad-ramadan-23-august-2025-tickets/event/22465/en?prv=7905
 
 

اقرأ ايضا في فن

مكسيم خليل برسالة تضامنية مؤثرة بعد احداث السويداء: افسحوا المجال للغة العقل
06:22

مكسيم خليل برسالة تضامنية مؤثرة بعد احداث السويداء: افسحوا المجال للغة العقل

بكلمات مؤثرة وتضامن لافت، نشر الممثل السوري مكسيم خليل في ستوري حسابه الرسمي عبر انستغرام، صورة يعبر فيها عن وقفته التضامنية مع اهله في سوريا بعد احداث السويداء.

06:22

مكسيم خليل برسالة تضامنية مؤثرة بعد احداث السويداء: افسحوا المجال للغة العقل

بكلمات مؤثرة وتضامن لافت، نشر الممثل السوري مكسيم خليل في ستوري حسابه الرسمي عبر انستغرام، صورة يعبر فيها عن وقفته التضامنية مع اهله في سوريا بعد احداث السويداء.

بسمة بوسيل تفاجئ الجمهور برسالة لطليقها تامر حسني.. ماذا جاء فيها؟
05:28

بسمة بوسيل تفاجئ الجمهور برسالة لطليقها تامر حسني.. ماذا جاء فيها؟

هنأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل طليقة الفنان المصري تامر حسني بمناسبة إصدار ألبومه الغنائي الجديد "لينا معاد"، مؤكدة على استمرار علاقة الاحترام والدعم المتبادل بينهما رغم الانفصال.

05:28

بسمة بوسيل تفاجئ الجمهور برسالة لطليقها تامر حسني.. ماذا جاء فيها؟

هنأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل طليقة الفنان المصري تامر حسني بمناسبة إصدار ألبومه الغنائي الجديد "لينا معاد"، مؤكدة على استمرار علاقة الاحترام والدعم المتبادل بينهما رغم الانفصال.

بعد وفاته المفاجئة.. طليقة سامح عبد العزيز تحذر لهذا السبب
05:16

بعد وفاته المفاجئة.. طليقة سامح عبد العزيز تحذر لهذا السبب

وجّهت داليا الديب، طليقة المخرج المصري الراحل سامح عبدالعزيز، رسالة واضحة إلى وسائل الإعلام تحذر فيها من تداول الحياة الشخصية للراحل، مؤكدة رفضها تمامًا الظهور في أي لقاءات صحفية أو مداخلات هاتفية للبرامج لأن حياته الشخصية ليست "مادة للتداول".

05:16

بعد وفاته المفاجئة.. طليقة سامح عبد العزيز تحذر لهذا السبب

وجّهت داليا الديب، طليقة المخرج المصري الراحل سامح عبدالعزيز، رسالة واضحة إلى وسائل الإعلام تحذر فيها من تداول الحياة الشخصية للراحل، مؤكدة رفضها تمامًا الظهور في أي لقاءات صحفية أو مداخلات هاتفية للبرامج لأن حياته الشخصية ليست "مادة للتداول".

اخترنا لك
مكسيم خليل برسالة تضامنية مؤثرة بعد احداث السويداء: افسحوا المجال للغة العقل
06:22
بسمة بوسيل تفاجئ الجمهور برسالة لطليقها تامر حسني.. ماذا جاء فيها؟
05:28
بعد وفاته المفاجئة.. طليقة سامح عبد العزيز تحذر لهذا السبب
05:16
"تقصير طبي" ادى لوفاة شقيق زياد برجي وهذا ما تم كشفه
05:00

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025