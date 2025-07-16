مذيعة تلفزيون سوريا تقفز من مكانها على الهواء بعد ضربات " اسرائيل " على مقر وزارة الدفاع

وفي التفاصيل، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة جوية عنيفة اليوم الأربعاء على مبنى قيادة الأركان السورية في دمشق، وظهرت الغارة في بث مباشر لقناة تلفزيون سوريا.
وقصف الطيران الإسرائيلي مبنى الأركان العامة السورية المقابل لمبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري في ساحة الأمويين.
وظهرت مذيعة تلفزيون سوريا تقفز من مكانها إثر دوي الضربة خلال بث مباشر.
ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين قولهما إن عددا من الضحايا سقطوا في ضربة إسرائيلية جديدة على وزارة الدفاع في سوريا.
خرجت مدربة الباليه والجمباز الإيقاعي السورية يارا خضير عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك"، من خلال بث مباشر، ناشدت من خلاله من اجل مساعدة أهالي السويداء من الاحداث المأساوية التي تمر بهم.
انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تفيد بأن كلمات اغنية الفنان المصري محمد رمضان الجديدة "هتجيلي" والتي طرحها مؤخراً موجهة للفنانة المصرية ياسمين صبري بعد خلافهما الأخير.
بكلمات مؤثرة وتضامن لافت، نشر الممثل السوري مكسيم خليل في ستوري حسابه الرسمي عبر انستغرام، صورة يعبر فيها عن وقفته التضامنية مع اهله في سوريا بعد احداث السويداء.