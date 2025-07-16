مذيعة تلفزيون سوريا تقفز من مكانها على الهواء بعد ضربات " اسرائيل " على مقر وزارة الدفاع

وفي التفاصيل، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة جوية عنيفة الأربعاء على مبنى قيادة الأركان السورية في ، وظهرت الغارة في بث مباشر لقناة .

وقصف الطيران الإسرائيلي مبنى الأركان العامة السورية المقابل لمبنى للإذاعة والتلفزيون السوري في الأمويين.

وظهرت مذيعة تلفزيون تقفز من مكانها إثر دوي الضربة خلال بث مباشر.

ونقلت " " عن مصدرين أمنيين قولهما إن عددا من الضحايا سقطوا في ضربة إسرائيلية على في سوريا.