وفاة والدة هند صبري والنجوم يواسونها

توفيت والدة الممثلة التونسية الخميس، بعد صراع مع المرض.



أعلنت خبر الوفاة السّيّدة ، أرملة الملحّن الرّاحل سامح العجميّ، عبر منشور لها على حسابها الشّخصي في موقع “فايسبوك”، جاء فيه: “البقاء والدّوام لله، خالص العزاء لهند صبري في وفاة والدتها السّيّدة Dalenda Klai، ربّنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جنّاته، ويمنحكِ الصّبر يا حبيبتي ويصبّر العائلة الكريمة. برجاء الدّعاء لها.”

ومدير أعمال ، وليد أبو السعود، أكد الخبر الحزين، مطالبًا جمهورها بالدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة، في هذه اللحظات الصعبة التي تمر بها العائلة.

ومن المقرر أن يُقام الدفن يوم الجمعة 18 يوليو 2025، في ، بعد صلاة العصر، في مقبرة سبالة بن عمّار، طريق جبّاس، حيث سيوارى جثمان الراحلة الثرى بحضور الأهل والأقارب.

وقد عمد عدد من زملاء هند الى مواساتها، من بينهم نقيب المهن التمثيلية اشرف زكي الذي نشر صورة لهند مع والدتها الراحلة عبر حسابه الخاص على وقال: "بكل مشاعري أشاطر الفنانة هند صبري الأحزان".

اما منى شلبي فكتبت:"انعي بقلب حزين و مومن بقضاء تعالي والده حبيبتي و صديقتي و زميلتي و حبيبه قلبي السيده الجميله الاستثنائية عشره العمر و احلي ست السيده داليندا والده هند صبري اسال الله رب العرش العظيم ان يتغمدها برحمته و يدخلها الجنه دون حساب او سابق عذاب و يجعل مرضها في ميزان حساناتها و يوهبها الفردوس الاعلي و يصبر هند يا رب انا لله و انا اليه راجعون اسالكم ".

والممثل احمد السقا كتب:""البقاء لله... ببالغ الحزن والأسى، أنعي السيدة الفاضلة داليندا، والدة الزميلة والصديقة والأخت العزيزة هند صبري. أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسألكم الفاتحة والدعاء".