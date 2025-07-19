بحضور السيدة الأولى نعمت عون ونخبة من النجوم.. سيليو صعب وزين قطامي يتوجان زفافهما بليلة استثنائية

توّج كل من وزين قطامي زفافهما ليل امس بحفل استثنائي بحضور السيدة الأولى نعمت عون ونخبة من النجوم اللبنانيين والعرب والعالميين.

اقيم الحفل في منطقة فقرا، واحياه عدد من النجوم اللبنانيين هم ، ، وكارلوس، حيث اشعلوا الحفل بمجموعة من اغنياتهم.

كما وكان حاضرا في الحفل عدد كبير من النجوم بينهم ، نادين نسيب نجيم، كارن وازن، انس بوخش ووالدته، بلقيس، التركي هاندا ارتشيل وخطيبها.

الحفل سيطرت عليه اجواء الفخامة والرقي، واطلت العروس زين بفستان زفاف ساحر من تصميم حماها المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.