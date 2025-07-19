بحضور السيدة الأولى نعمت عون ونخبة من النجوم.. سيليو صعب وزين قطامي يتوجان زفافهما بليلة استثنائية

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قررت الممثلة المصرية اسماء جلال مقاضاة مصفف شعرها السابق، وذلك بعد ان زج اسمها في مقطع فيديو تحدث فيه عن اسباب اتخاذه قرار اعتزال المهنة.
فاجأت الممثلة السورية نسرين طافش الجمهور بإرتدائها الحجاب.
تتواصل فعليات حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي، والتي كانت انطلقت ليل امس بحفل باهر طغى عليه الرقي والفخامة.