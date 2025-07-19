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بحضور السيدة الأولى نعمت عون ونخبة من النجوم.. سيليو صعب وزين قطامي يتوجان زفافهما بليلة استثنائية
بحضور السيدة الأولى نعمت عون ونخبة من النجوم.. سيليو صعب وزين قطامي يتوجان زفافهما بليلة استثنائية
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بحضور السيدة الأولى نعمت عون ونخبة من النجوم.. سيليو صعب وزين قطامي يتوجان زفافهما بليلة استثنائية

فن

2025-07-19 | 03:16
بحضور السيدة الأولى نعمت عون ونخبة من النجوم.. سيليو صعب وزين قطامي يتوجان زفافهما بليلة استثنائية
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Aljadeed
بحضور السيدة الأولى نعمت عون ونخبة من النجوم.. سيليو صعب وزين قطامي يتوجان زفافهما بليلة استثنائية

توّج كل من سيليو صعب وزين قطامي زفافهما ليل امس بحفل استثنائي بحضور السيدة الأولى نعمت عون ونخبة من النجوم اللبنانيين والعرب والعالميين.

اقيم الحفل في منطقة فقرا، واحياه عدد من النجوم اللبنانيين هم عاصي الحلاني، اليسا، نانسي عجرم وكارلوس، حيث اشعلوا الحفل بمجموعة من اغنياتهم.
كما وكان حاضرا في الحفل عدد كبير من النجوم بينهم سيرين عبد النور، نادين نسيب نجيم، كارن وازن، انس بوخش ووالدته، بلقيس، النجمة التركي هاندا ارتشيل وخطيبها.
الحفل سيطرت عليه اجواء الفخامة والرقي، واطلت العروس زين بفستان زفاف ساحر من تصميم حماها المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.
 

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