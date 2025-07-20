لقطات مميزة من اليوم الثالث لزفاف سيليو صعب و زين قطامي

وفي الثالث، أكمل ايلي صعب وزوجته كلودين الإحتفال في أجواء عائلية مبهرة تجمع بين والفخامة والأناقة بحضور بعض النجوم، ولفت العريس الانظار لحظة وصوله الى الصالة بطقم "كاجوال" باللون الأسود، بينما تألقت العروس بفستان سهرة باللون الأزرق (الأكوا) وبتطريزات فخمة باللون الفضي، في إطلالة مميزة تبرز رشاقتها وجمالها.

وأطلّت العروس برفقة عائلتها في لحظة حميمة ودافئة خطفت القلوب، وسط أجواء يسودها الحب والرقيّ. ظهرت زين بإطلالة ناعمة ومختلفة عن فستاني الزفاف الرسميين، فاختارت تصميماً أنثوياً عصرياً حافظ على طابع الفخامة برقيّ بعيد عن المبالغة.

ولليوم الثالث، حضرت الممثلة اللبنانية إليسا بكامل أناقتها بالإطلالة الأقرب الى قلبها، فارتدت فستاناً قصيراً باللون الأسود، تميز بتصميمه الناعم مع الشراريب المميزة التي منحته حركة ولمسة من ، وأثبتت اللبنانية من خلال الصور علاقة الصداقة المميزة التي تجمعها بالمصمم اللبناني وعائلته.

وحضرت أيضاً الممثلة التركية هاندا أرتشيل وتألقت بفستان أنيق باللون الذهبي، وكانت الأجواء راقية وممتعة بحضور عدد كبير من المشاهير الذين اعربوا عن سعادتهم وحبهم الكبير لصعب وعائلته.