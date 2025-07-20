رحيل ممثلة مشهورة بعد تدهور حالتها الصحية

وأعلنت عائلة فالتون عن وفاتها، وذلك بعد فترة من تدهور حالتها الصحية، بحسب ما ورد في نعي نُشر عبر موقع. Deadline

إيلين فالتون تُعد من أوائل نجمات "الفتاة الشريرة" في الدراما التلفزيونية النهارية، حيث جسدت شخصية ليزا منذ أيار/مايو 1960 وحتى سبتمبر/أيلول 2010، لأكثر من خمسة عقود متواصلة.

وقد كانت الشخصية في الأصل مكتوبة لتكون "فتاة طيبة" تؤديها الممثلة ، قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في تاريخ المسلسل.

وفي عام 1998، تم إدخال فالتون إلى "قاعة مشاهير المسلسلات التلفزيونية"، كما نالت في عام 2004 "جائزة إيمي النهارية لإنجاز العمر"، تكريمًا لمسيرتها الطويلة في الدراما.

تترك إيلين فالتون خلفها شقيقها فورمان مكلارتي، وابنة شقيقها كاثرين موريس، وأطفالهما، إضافة إلى زوجة شقيقها كريس بيج مكلارتي.