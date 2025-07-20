الممثلة السورية دانا مارديني تعلن اعتزالها: لن اعمل بعد الآن !

وكتبت دانا مارديني منشور تحدثت فيه عن قرارها: "مرحباً للجميع، اعلن اعتزالي كممثلة في مجال التلفزيون، لن أعمل بعد الآن في مجال التلفزيون، أياً كانت الشركة أو ، سوف أتابع في مهنتي وشغفي خارج هذا السياق".

وطلبت دانا مارديني من جمهورها ومحبيها بعدم التواصل مع أهلها بشأن قرارها، وقالت: "يرجى عدم التواصل مع الأهلن انا من عائلة تحترم قرار الآخر ولا تتدخل في شؤونه أياً كانت".

وتابعت: "القرار ليس رد فعل ولا وليد اللحظة منذ سنوات وأنا أريد اعتزال التلفزيون، فخورة بما قدمت، واكتفيت إلى هنا".

وأكملت الممثلة السورية: "المحبين الغوالي ساتابع في مهنتي وأتابع النشر عن كل جديد ابتداءً من المكان إلى جديدي في اسلينما والمسرح أو أي جديد، بعد الاستقرار، لكم مني كل الحب".

هذا وكان اللافت في منشور مارديني هو إغلاقها لخاصية التعليقات.

A post shared by دانا-مارديني/ Dana-Mardini (@danamardini__)