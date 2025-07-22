كميل ابي خليل يفقد شخصين من عائلته في نفس الشهر

وقال أبي خليل عبر "انستغرام": "في شهر واحد، فقدتُ قطعتين من قلبي: جدتي وجدي".
وأضاف: "ممتن لكل لحظة، لكل ذكرى. ستعيشون معنا للأبد".
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A post shared by Kamil Abi Khalil (@kamilabikhalil)
علّقت هاجر الإبياري، زوجة الفنان المصري محمد دياب، بطريقة طريفة على الجدل الذي أثارته واقعة تقبيل المعجبات للفنان اللبناني راغب علامة في حفله الاخير في الساحل الشمالي، والتي ادت الى منعه من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق.
عبّرت الممثلة المصرية شيرين رضا عن استيائها من الانتقادات التي طالت الفنان اللبناني راغب علامة بعد قرار منعه من الغناء في مصر عقب حفله الاخير في الساحل الشمالي.