كميل ابي خليل يفقد شخصين من عائلته في نفس الشهر

علّقت هاجر الإبياري، زوجة الفنان المصري محمد دياب، بطريقة طريفة على الجدل الذي أثارته واقعة تقبيل المعجبات للفنان اللبناني راغب علامة في حفله الاخير في الساحل الشمالي، والتي ادت الى منعه من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق.

