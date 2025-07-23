احالة مها الصغير الى النيابة العامة ومنعها من الظهور الاعلامي

وأصدر للإعلام بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع " "، جاء فيه: "قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس عبدالعزيز، خلال اجتماعه الأخير، منع السيدة من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وأضاف البيان: "وقرر المجلس لفت نظر لفريق عمل برنامج (معكم منى الشاذلي) لعدم تحري الدقة خلال عمليات إعداد البرنامج، مما أدى إلى مخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس".

وأكّد المجلس متابعة الواقعة قانونياً وقضائياً: "بالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس إحالة ما أثير بشأن واقعة تعدي السيدة مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيالها، عملًا بنصوص المواد 138/1 و139 و140/9 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين 69/5 و70/3 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".