احالة مها الصغير الى النيابة العامة ومنعها من الظهور الاعلامي

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، خلال اجتماعه الأخير، منع السيدة مها الصغير من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
وأضاف البيان: "وقرر المجلس توجيه لفت نظر لفريق عمل برنامج (معكم منى الشاذلي) لعدم تحري الدقة خلال عمليات إعداد البرنامج، مما أدى إلى مخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس".
وأكّد المجلس متابعة الواقعة قانونياً وقضائياً: "بالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس إحالة ما أثير بشأن واقعة تعدي السيدة مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيالها، عملًا بنصوص المواد 138/1 و139 و140/9 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين 69/5 و70/3 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".