انفصال الفنان ربيع الجميل عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

وبدأت حول الانفصال تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ المتابعون أن الطرفين قاما بإلغاء متابعة بعضهما البعض على منصات التواصل، بالإضافة إلى غيابهما عن الظهور سويًا في المناسبات والأعياد .

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تم الانفصال بشكل ودي، إذ لا يزال كل من ربيع ومونيكا يكنّان الاحترام المتبادل لبعضهما البعض، ويحرصان على تأمين بيئة ومستقرة لتربية ابنتهما.

يُذكر أن الثنائي كان قد تزوج عام 2019، وقد ظهرت مونيكا في اثنين من الفيديو كليبات الخاصة بربيع خلال مسيرته الفنية.