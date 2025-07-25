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علياء سعيد تعليقا على مـ ـقتل احمد زهير خضور: المجد للذي رفض أن يعوي
علياء سعيد تعليقا على مـ ـقتل احمد زهير خضور: المجد للذي رفض أن يعوي
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علياء سعيد تعليقا على مـ ـقتل احمد زهير خضور: المجد للذي رفض أن يعوي

فن

2025-07-25 | 10:37
علياء سعيد تعليقا على مـ ـقتل احمد زهير خضور: المجد للذي رفض أن يعوي
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Aljadeed
علياء سعيد تعليقا على مـ ـقتل احمد زهير خضور: المجد للذي رفض أن يعوي

علقت الممثلة السورية علياء سعيد على مقتل الشاب السوري احمد زهير خضور.

وكتبت على صفحتها الخاصة عبر أكس:"المجد للذي رفض أن يعوي فقتلته الضباع".
هذا ولاتزال الاحداث في سوريا تشهد منحى خطير ودقيق جدا مع تداول اخبار عن حوادث امنية فظيعة تشهدها عدة مناطق ولاسيما السويداء والساحل السوري.
وخلال الساعات الماضية تصدر اسم الشاب السوري احمد زهير خضور الترند وحديث المتابعين، وذلك بعد مقتله.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع وفاة احمد، معبرين عن غضبهم واستيائهم، حيث كان من التعليقات "الشاب احمد زهير خضورمن قرية كرتو ريف طرطوس من حاجز القرية تم اعتقاله تعسفيا وقتله بكعب البارودة على صدره (قرب قلبه) وتقرير الطبيب الشرعي اوضح ان الموت نتيجة نزيف داخلي جهة القلب، السيد احمد تاجر و يعمل في التجارة".
وكتبت متابعة اخرى:" اخ الشهيد احمد زهير خضور من قرية كرتو: صوت أخي وهنن عم يعذبوه ما عم يروح من بالي و نحنا ما رح يروح من بالنا خييك أحمد هوي نور إلنا و نار على أعدائنا لن ننسى، الشهيد أحمد خضور شهيد الولاية الحق، قدس الله أرواح الشهداء الطاهرة".
وبدورها تفاعلت الممثلة السورية سلاف فواخرجي مع هذه الحادثة، اذا نشرت صورة الراحل على صفحتها الخاصة عبر موقع اكس، وقالت:" الشهيد احمد زهير خضور، لروحه السلام … ولعائلته ولنا الصبر والسلوان …  قتل لأنه رفض أن (يعوّي) أي أن يقلد صوت نباح الكلب كما طلب منه قاتلوه … ولأنه رفض أن يسبّ الإمام علي بن أبي طالب … قُتل أحمد والتهمة … علوي".

 
 

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