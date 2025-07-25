علياء سعيد تعليقا على مـ ـقتل احمد زهير خضور: المجد للذي رفض أن يعوي

علقت الممثلة السورية علياء على مقتل الشاب السوري احمد خضور.

وكتبت على صفحتها الخاصة عبر أكس:"المجد للذي رفض أن يعوي فقتلته الضباع".

هذا ولاتزال الاحداث في تشهد منحى خطير ودقيق جدا مع تداول اخبار عن حوادث امنية فظيعة تشهدها عدة مناطق ولاسيما السويداء والساحل السوري.

وخلال الساعات الماضية تصدر اسم الشاب السوري احمد خضور الترند وحديث المتابعين، وذلك بعد مقتله.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع وفاة احمد، معبرين عن غضبهم واستيائهم، حيث كان من التعليقات "الشاب احمد زهير خضورمن قرية كرتو ريف طرطوس من حاجز القرية تم اعتقاله تعسفيا وقتله بكعب البارودة على صدره (قرب قلبه) وتقرير الطبيب الشرعي اوضح ان الموت نتيجة نزيف داخلي جهة القلب، السيد احمد تاجر و يعمل في التجارة".

وكتبت متابعة اخرى:" اخ الشهيد احمد زهير خضور من قرية كرتو: صوت أخي وهنن عم يعذبوه ما عم يروح من بالي و نحنا ما رح يروح من بالنا خييك هوي نور إلنا و نار على أعدائنا لن ننسى، الشهيد أحمد خضور شهيد الولاية ، قدس أرواح الشهداء الطاهرة".

وبدورها تفاعلت الممثلة السورية سلاف فواخرجي مع هذه الحادثة، اذا نشرت صورة الراحل على صفحتها الخاصة عبر موقع اكس، وقالت:" الشهيد احمد زهير خضور، لروحه السلام … ولعائلته ولنا الصبر والسلوان … قتل لأنه رفض أن (يعوّي) أي أن يقلد صوت نباح الكلب كما طلب منه قاتلوه … ولأنه رفض أن يسبّ الإمام … قُتل أحمد والتهمة … علوي".