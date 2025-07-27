زوجة وائل جسار تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة هروب ابنتهما

وقالت: "بالعادة ما منرد على الإشاعات، بس لما يوصل الموضوع لأولادنا، لازم نحكي. للأسف في ناس فاضية وبتخترع قصص من خيالها".

وأوضحت أن ابنتها ماريلين برفقتها حاليًا في قبرص مع شقيقها، وهما يحتفلان بوقت عائلي مميز عشية عيد ميلادها الـ19.

ونفت في حديثها أيضًا ما أُشيع عن تعرض وائل جسار لأزمة صحية، مؤكدة أنه بخير تمامًا ويتحضّر لحفل غنائي كبير في جدة إلى جانب الفنانة إليسا.

وختمت بالقول: "نحنا عيلة محترمة، بنحب الناس وبنحترم الكل، بس عيب توصلوا لهالمرحلة من اختلاق القصص.. وماريلين يومًا ما رح تطلع من بيت أهلها معزّزة مكرّمة مثل ما بتستحق".

ويُذكر أن هذا الفيديو جاء ردًا على حملة إشاعات انتشرت خلال الساعات الماضية، وأثارت قلق جمهور وائل جسار ومحبيه في .