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زوجة وائل جسار تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة هروب ابنتهما
زوجة وائل جسار تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة هروب ابنتهما
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زوجة وائل جسار تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة هروب ابنتهما

فن

2025-07-27 | 12:16
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زوجة وائل جسار تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة هروب ابنتهما
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Aljadeed
زوجة وائل جسار تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة هروب ابنتهما

خرجت زوجة الفنان اللبناني وائل جسار، ميراي جسار، عن صمتها وردّت عبر فيديو نشرته على منصات التواصل الاجتماعي على إشاعة تداولها البعض حول هروب ابنتها ماريلين مع شاب، مؤكدة أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.

وقالت: "بالعادة ما منرد على الإشاعات، بس لما يوصل الموضوع لأولادنا، لازم نحكي. للأسف في ناس فاضية وبتخترع قصص من خيالها".

وأوضحت أن ابنتها ماريلين برفقتها حاليًا في قبرص مع شقيقها، وهما يحتفلان بوقت عائلي مميز عشية عيد ميلادها الـ19.

ونفت في حديثها أيضًا ما أُشيع عن تعرض وائل جسار لأزمة صحية، مؤكدة أنه بخير تمامًا ويتحضّر لحفل غنائي كبير في جدة إلى جانب الفنانة إليسا.

وختمت بالقول: "نحنا عيلة محترمة، بنحب الناس وبنحترم الكل، بس عيب توصلوا لهالمرحلة من اختلاق القصص.. وماريلين يومًا ما رح تطلع من بيت أهلها عروس معزّزة مكرّمة مثل ما بتستحق".

ويُذكر أن هذا الفيديو جاء ردًا على حملة إشاعات انتشرت خلال الساعات الماضية، وأثارت قلق جمهور وائل جسار ومحبيه في العالم العربي.

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