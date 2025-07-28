عمرو اديب ينعي زياد الرحباني :كل التعازي للاسطوره فيروز

ان تحسد انسان على جنازته وحب الناس له ولامه . عن زياد رحباني اتحدث .عبقري لن يتكرر وكل التعازي للاسطوره جاره الوادي فيروز .ليكن الرب فى عونها لن تتحمل الفراق واظن ان وقوفها فى العزاء وسط تدافع الاعلام والاصدقاء سبكون مرهقا لها جدا .
— amr adib (@Amradib) July 28, 2025
ان تحسد انسان على جنازته وحب الناس له ولامه . عن زياد رحباني اتحدث .عبقري لن يتكرر وكل التعازي للاسطوره جاره الوادي فيروز .ليكن الرب فى عونها لن تتحمل الفراق واظن ان وقوفها فى العزاء وسط تدافع الاعلام والاصدقاء سبكون مرهقا لها جدا .
نعى الفنان اللبناني وائل كفوري الفنان اللبناني زياد الرحباني.
حسمت الفنانة الاماراتية احلام امكانية دخول ابنها فاهد مجال الفن.
حسم الفنان اللبناني وائل جسار الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية حول ابنته مارلين، وذلك بعد تداول أنباء عن هروبها من المنزل للزواج سرا وربط البعض بينها وبين خالد، ابن الفنان اللبناني راغب علامة.