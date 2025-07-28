وائل كفوري ناعيا زياد الرحباني: له الرحمة والحياة الأبدية

ببالغ الحزن والأسى، أتقدّم من السيدة فيروز وعائلة الفنان الراحل زياد الرحباني وكلّ محبّيه بأحرّ التعازي والمواساة، له الرحمة والحياة الأبدية ولعائلته الصبر والسلوان 🙏🏻
— wael kfoury (@waelkfoury) July 28, 2025
ببالغ الحزن والأسى، أتقدّم من السيدة فيروز وعائلة الفنان الراحل زياد الرحباني وكلّ محبّيه بأحرّ التعازي والمواساة، له الرحمة والحياة الأبدية ولعائلته الصبر والسلوان 🙏🏻
نعى الاعلامي المصري عمرو اديب الفنان اللبناني زياد الرحباني.
حسمت الفنانة الاماراتية احلام امكانية دخول ابنها فاهد مجال الفن.
حسم الفنان اللبناني وائل جسار الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية حول ابنته مارلين، وذلك بعد تداول أنباء عن هروبها من المنزل للزواج سرا وربط البعض بينها وبين خالد، ابن الفنان اللبناني راغب علامة.