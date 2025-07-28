وائل كفوري ناعيا زياد الرحباني: له الرحمة والحياة الأبدية

حسم الفنان اللبناني وائل جسار الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية حول ابنته مارلين، وذلك بعد تداول أنباء عن هروبها من المنزل للزواج سرا وربط البعض بينها وبين خالد، ابن الفنان اللبناني راغب علامة.

