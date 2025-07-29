السيدة فيروز عن زياد الرحباني : "كل ام مافي عندها اعز من ولدها"

ومنذ اعلان وفاة زياد المفاجئة يوم السبت الماضي، ومواقع التواصل الإجتماعي تضج بالأخبار عنه وعن تفاصيل حياته ولاسيما علاقته بوالدته السيدة فيروز
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وفي هذا الخصوص، اعاد المتابعون تداول مقطع فيديو نادر للسيدة فيروز من مقابلة تحدثت فيها عن ابنها زياد.
وقالت السيدة فيروز في الفيديو عن زياد: "يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامى في البلد، أهكذا كل ولد؟، أم لم يلد مثلي أحد؟ فيروز كأم زياد هيدا شي عائلي الو معنى البيت مش معنى الفنّ".
وأضافت فيروز: "أما رأي فيروز الفنانة بزياد الفنان، هو انو زياد عبقريّة فنيّة، اخدي ملامحها من رأي زياد بالحياة والانسان والوطن والشعب".