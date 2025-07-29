السيدة فيروز عن زياد الرحباني : "كل ام مافي عندها اعز من ولدها"

حزن كبير يسيطر على الوسط الفني ومواقع التواصل الإجتماعي في والعالم بوفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني وظهور والدته السيدة في يوم وداعه أمس وعزائه ، حيث ظهرت متوشحة بالأسود وملامح الحزن واضحة عليها.

