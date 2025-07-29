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السيدة فيروز عن زياد الرحباني : &quot;كل ام مافي عندها اعز من ولدها&quot;
السيدة فيروز عن زياد الرحباني : "كل ام مافي عندها اعز من ولدها"
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السيدة فيروز عن زياد الرحباني : "كل ام مافي عندها اعز من ولدها"

فن

2025-07-29 | 07:31
السيدة فيروز عن زياد الرحباني : "كل ام مافي عندها اعز من ولدها"
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Aljadeed
السيدة فيروز عن زياد الرحباني : "كل ام مافي عندها اعز من ولدها"

حزن كبير يسيطر على الوسط الفني ومواقع التواصل الإجتماعي في لبنان والعالم العربي بوفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني وظهور والدته السيدة فيروز في يوم وداعه أمس وعزائه اليوم، حيث ظهرت متوشحة بالأسود وملامح الحزن واضحة عليها.

ومنذ اعلان وفاة زياد المفاجئة يوم السبت الماضي، ومواقع التواصل الإجتماعي تضج بالأخبار عنه وعن تفاصيل حياته ولاسيما علاقته بوالدته السيدة فيروز.
وفي هذا الخصوص، اعاد المتابعون تداول مقطع فيديو نادر للسيدة فيروز من مقابلة تحدثت فيها عن ابنها زياد.
وقالت السيدة فيروز في الفيديو عن زياد: "يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامى في البلد، أهكذا كل ولد؟، أم لم يلد مثلي أحد؟ فيروز كأم زياد هيدا شي عائلي الو معنى البيت مش معنى الفنّ".
وأضافت فيروز: "أما رأي فيروز الفنانة بزياد الفنان، هو انو زياد عبقريّة فنيّة، اخدي ملامحها من رأي زياد بالحياة والانسان والوطن والشعب".
 

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