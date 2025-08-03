نجوى كرم محمولة على الاكتاف في زفاف ابن شقيقها

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من أجواء الحفل، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة تشعّ تألقًا، وهي ترقص وتشارك العروسين فرحتهما، وسط زغاريد وتصفيق الحضور.

وكشف أحد الفيديوهات لحظة حمل نجوى كرم على الاكتاف في حفل زفاف ابن شقيقها "طوني".

#نجوى_كرم محمولة على الأكتاف في عرس ابن شقيقها طوني @najwakaram pic.twitter.com/0tnjn3ZUBG