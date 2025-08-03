نجوى كرم محمولة على الاكتاف في زفاف ابن شقيقها

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من أجواء الحفل، حيث ظهرت نجوى كرم بإطلالة أنيقة تشعّ تألقًا، وهي ترقص وتشارك العروسين فرحتهما، وسط زغاريد وتصفيق الحضور.
وكشف أحد الفيديوهات لحظة حمل نجوى كرم على الاكتاف في حفل زفاف ابن شقيقها "طوني".
#نجوى_كرم محمولة على الأكتاف في عرس ابن شقيقها طوني @najwakaram pic.twitter.com/0tnjn3ZUBG
— Bila Rakaba (@BilaRakaba) August 2, 2025
— Bila Rakaba (@BilaRakaba) August 2, 2025
اعتبرت الممثلة اللبنانية ريتا حايكأنّها تعرضت للخذلان من قبل "صديقها" الممثل بديع أبو شقرا، حيث أشارت إلى أنّه لم يتخذ أي موقف، في خضم الإشكال بعد استبعادها من مسرحية "فينوس".
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو للفنان المصري تامر حسني خلال اقتحام فتاة حفله واحتضانها له.
بعد غياب طويل استمر 10 سنوات، تعود النجمة الكبيرة أصالة نصري إلى لبنان في حدث فني استثنائي لا يُفوّت، حيث ستُحيي حفلة حصرية من تنظيم شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية وحصرية من قناة الجديد.