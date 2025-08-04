أنباء عن طلاق محمود شاهين ومها جبريل بعد أشهر من الزواج

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الإخبارية أنباء عن انفصال مدير التصوير ، نجل شقيق الفنانة ، عن زوجته الإعلامية مها جبريل، وذلك بعد أشهر قليلة من زفافهما الذي كان محط اهتمام إعلامي واسع.



