أنباء عن طلاق محمود شاهين ومها جبريل بعد أشهر من الزواج

ورغم انتشار الخبر بشكل واسع، لم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين أو من عائلة شاهين يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء حتى الآن.
أثارت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة الجدل خلال حضورها مهرجان بياف 2025 الذي أقيم مساء الأحد 3 أغسطس/ آب في ساحة النجمة في العاصمة اللبنانية، بيروت.
أقدم شاب أردني على فسخ خطوبته بعد أن رصد تعليقًا لخطيبته عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثار استياء أسرته.
أفاد مصدر في وزارة الداخلية لقناة "الإخبارية السورية"، بإلقاء القبض على قاتل الفنانة ديالا الوادي بعد أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة.