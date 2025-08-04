وفاة المخرج العراقي مهدي طالب بعد مسيرة حافلة بالابداع

نعى الوسط الفني العراقي المخرج مهدي طالب، الذي توفى الأثنين، بعد مسيرة حافلة أنهتها انتكاسات صحية متلاحقة.

كما ونعت الفنانين العراقيين الراحل ببيان رسمي نشرته عبر صفحتها على ، جاء فيه: ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل المخرج مهدي طالب، والذي وافته المنية هذا اليوم، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأجمع زملاء وأصدقاء للراحل على أن رحيله خسارة للدراما العراقية، وخصوصاً أنه كان يطمح إلى نقلة نوعية في مجاله مستلهماً تجارب خارجية سعى دوماً إلى مواكبة تطورها والإفادة منها.