شاب اردني ينفصل عن خطيبته والسبب تعليق لـ الشامي

بدأت القصة بتفاعل الشابة مع صورة لطفلة انهارت بالبكاء خلال حفل للفنان السوري ، الذي أُقيم ضمن مهرجان بنزرت الدولي في ، كاتبةً: "من حقها تبكي، بكفيها إنها بتسمع صوت الشامي، أنا لو مكانها ممكن أنهار من البكاء".

العبارة التي وصفتها فتيات كثيرات بالإعجاب العفوي، تحولت إلى شرارة خلاف عائلي، بعد أن قامت شقيقة الشاب بالتقاط صورة للتعليق وأرسلتها له مباشرة، مبدية استياءها من محتواه، ومعتبرة أن ما كُتب لا يليق بفتاة مخطوبة ولا يحترم شريكها المستقبلي.

وكشفت شقيقة الشاب في منشور نشرته عبر خاصية "الستوري"، أنه قرر إنهاء الخطوبة فورًا بعد اطلاعه على تعليق خطيبته، بدون نقاش أو ، معبرةً عن الموقف بعبارات حادة، قائلة إن مثل هذه التصرفات لا تمثل العائلة، وإن "هكذا نماذج لا تلزمنا في عائلتنا".