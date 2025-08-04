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شاب اردني ينفصل عن خطيبته والسبب تعليق لـ الشامي
شاب اردني ينفصل عن خطيبته والسبب تعليق لـ الشامي
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شاب اردني ينفصل عن خطيبته والسبب تعليق لـ الشامي

فن

2025-08-04 | 09:55
شاب اردني ينفصل عن خطيبته والسبب تعليق لـ الشامي
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Aljadeed
شاب اردني ينفصل عن خطيبته والسبب تعليق لـ الشامي

أقدم شاب أردني على فسخ خطوبته بعد أن رصد تعليقًا لخطيبته عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثار استياء أسرته.

بدأت القصة  بتفاعل الشابة مع صورة لطفلة انهارت بالبكاء خلال حفل للفنان السوري الشامي، الذي أُقيم ضمن مهرجان بنزرت الدولي في تونس، كاتبةً: "من حقها تبكي، بكفيها إنها بتسمع صوت الشامي، أنا لو مكانها ممكن أنهار من البكاء".

العبارة التي وصفتها فتيات كثيرات بالإعجاب العفوي، تحولت إلى شرارة خلاف عائلي، بعد أن قامت شقيقة الشاب بالتقاط صورة للتعليق وأرسلتها له مباشرة، مبدية استياءها من محتواه، ومعتبرة أن ما كُتب لا يليق بفتاة مخطوبة ولا يحترم شريكها المستقبلي.

وكشفت شقيقة الشاب في منشور نشرته عبر خاصية "الستوري"، أنه قرر إنهاء الخطوبة فورًا بعد اطلاعه على تعليق خطيبته، بدون نقاش أو تردد، معبرةً عن الموقف بعبارات حادة، قائلة إن مثل هذه التصرفات لا تمثل العائلة، وإن "هكذا نماذج لا تلزمنا في عائلتنا".

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