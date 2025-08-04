دانييلا رحمة تحرج نيكولا معوض بعد تهنئته لها بحملها.. اليكم ما حدث

وتجاهلت الرد على تهنئة زميلها نيكولا معوض على حملها، خلال استلامها تكريمها عن دورها في مسلسل "نفس".

وانتشر فيديو للحظة تكريم دانييلا رحمة وكان مقدم الحفل نيكولا معوض الذي بارك لدانييلا قائلا: "دانييلا الجايزة ومبروك الخبر السعيد كمان شفناه على السوشيال ميديا كلنا"، لترد عليه قائلة: "إني اتجوزت متأخر نيكولا"، ليعود ويقول لها: "لا شي غير الزواج وسلمي على ناصيف وإن شاء يارب بيتكم يضل عمران بالفرح والصحة".

وكان انتشر خبر حمل دانييلا رحمة قبل أيام، وقيل إنها وزوجها احتفلا مع أسرتهما بهذا الخبر في هدوء وبعيدا عن الإعلام كما حدث وقت زفافهما، وأن الطفل صبي واختارا له اسم "إلياس".

ودانييلا رحمة لم يعلقا على الخبر، لكن ظهورها في حفل بياف أثار الشكوك أكثر بسبب ارتدائها فستان بشراشيب أخفى أي ملامح واضحة على جسمها من الحمل.